РФ вчинила в Україні численні воєнні злочини і не тільки – звіт комісії ООН

Березень, 16 в 16:59

Російські солдати від початку повномасштабного вторгнення вчиняли численні воєнні злочини на території України та ймовірні злочини проти людяності.

Про це заявив Ерік Мьосе, голова незалежної міжнародної комісії з розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, створеної рік тому Радою ООН з прав, під час представлення на пресконференції у Женеві повного звіту роботи протягом минулого року.

За його словами, комісія також встановила осіб, які можуть бути відповідальні за вчинені під час російської агресії злочини в Україні.

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Мьосе наголосив, що відповідний список буде передано компетентним органам ООН.

4 березня 2022 року Рада ООН із прав людини створила незалежну міжнародну комісію з розслідування воєнних злочинів РФ в Україні.

Наприкінці вересня 2022 року слідчі від ООН заявили про виявлення доказів вчинення воєнних злочинів російськими солдатами у Київській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях України.

Вони поспілкувалися зі 150 потерпілими і свідками злочинів, відвідали 27 населених пунктів, досліджували поховання, катівні та місця утримання полонених.