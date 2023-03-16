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Як винищувач Су-27 атакував американський дрон MQ-9 Reaper: кадри ВПС США

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Як Су-27 атакував MQ-9 Reaper

Європейське командування Збройних сил США оприлюднило відеозапис зіткнення американського розвідувального безпілотника MQ-9 Reaper з російським винищувачем Су-27 над Чорним морем у вівторок, 14 березня.

На ньому лише ключові моменти зіткнення у повітрі, яке тривало до 40 хвилин.

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Камера дрона зафіксувала наближення літака, який скинув пальне на гвинт MQ-9 і вдарив його. В іншій частині відеозапису винищувач робить ще один проліт і знову скидає пальне.

Запис переривається, коли російський Су-27 зіштовхується з MQ-9 Reaper, пошкоджуючи пропелер, через що американські військові були змушені збити БПЛА.

За словами двох американських чиновників, оператори дистанційно стерли чутливе програмне забезпечення безпілотника, зменшивши ризик потрапляння секретних матеріалів до рук ворога перед тим, як він впав у Чорне море.

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Фото: скрин відео

Джерело: CNN
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