Березень, 16 в 14:42

Уряд Великої Британії вважає, що найкращий спосіб захистити Молдову від російської агресії – це захист України.

Про це заявив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі.

За його словами, саме Молдова і Грузія, як ніхто інший, розуміють підкилимну тактику Росії.

Зараз дивляться

– Ми твердо віримо, що один із найкращих способів захистити Молдову від фізичного нападу – це допомогти українцям захиститися від російської агресії, – сказав Клеверлі на пресконференції під час державного візиту до Молдови.

Міністр рішуче заявив, що Велика Британія не сидітиме склавши руки, доки Москва відверто підриває демократію, суверенітет і територіальну цілісність як Грузії, так і Молдови.

Варто зазначити, що Молдова та Грузія отримають додаткову фінансову підтримку від Сполученого Королівства для економічних та управлінських реформ, а також енергетичного сектору.

Клеверлі також оголосить про виділення понад 600 тис. доларів для проведення вільних і справедливих виборів у 2024 році, захищаючи їх від зовнішнього втручання.

– Велика Британія нарощує свою фінансову підтримку Молдові та Грузії, оскільки вони продовжують страждати від руйнівного впливу незаконного вторгнення Путіна в Україну, – зазначив британський міністр.

Нагадаємо, що 12 березня у Молдові розпочалися протести, які організувала проросійська партія Шор. Між правоохоронцями та мітингувальниками сталися сутички, є затримані, серед них – неповнолітні.

За словами очільника Національної поліції Віорела Чернеуцяну, російські спецслужби намагаються втрутитися у справи Молдови. Поліції вдалося спіймати громадянина Росії, який прибув до Кишинева, щоб навчити людей організації проросійських акцій.

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий запевняє, що безпосередньої воєнної небезпеки для країни немає.

Також повідомлялося, що група міжнародних журналістів отримала у своє користування матеріали щодо політичного та економічного підпорядкування Молдови. Цю стратегію створили в Кремлі ще у 2021 році.

Є впевненість у тому, що документ справжній, адже багато тез цієї стратегії повторює російська пропаганда.

Головні цілі РФ – протистояння впливу НАТО і ЄС, а також повне підпорядкування Молдови.