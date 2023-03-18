Березень, 18 в 15:10

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виступив проти присутності в Раді Європи працівників, які є громадянами Росії.

Відповідного листа політик адресував генеральному секретарю Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич та чинній голові Комітету міністрів РЄ, очільниці МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір.

Рейнсалу звернув увагу, що російські громадяни продовжують обіймати різні посади в організації, і закликав знайти вирішення цієї проблеми.

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Міністр наголосив, що перебування росіян в Раді Європи може підірвати довіру до цієї організації.

– Враховуючи триваючу загарбницьку війну РФ проти України та повне ігнорування Росією міжнародного права, є неприпустимим, щоб російські громадяни продовжували працювати в Раді Європи. Це дискредитує організацію, засновану для захисту та посилення наших спільних цінностей – прав людини, демократії та верховенства права в Європі. Також не можна недооцінювати ризики зовнішнього тиску на співробітників, – наголосив Рейнсалу.

Amid Russia’s ongoing war in #Ukraine & complete disregard for intl. law, there cannot be Russian citizens among the staff of the Council of Europe. This undermines the credibility of @coe which aims to protect human rights, democracy & rule of law. ⬇️My official letter: pic.twitter.com/EViIZGhbpX — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) March 18, 2023

Він додав, що саме тому потрібно вжити кроків для збереження довіри до Ради Європи. Рейнсалу закликав активізувати обговорення.

За словами міністра, не можна допустити, щоб це питання дискредитувало саміт глав держав і урядів Ради Європи, який відбудеться 16-17 травня в Ісландії. Це буде четвертий саміт в історії РЄ. Приводом для його скликання стало повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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Окрему заяву Рейнсалу оприлюднила пресслужба МЗС Естонії. В ній міністр нагадав, що Рада Європи стала першою міжнародною організацією, яка виключила зі свого складу Росію через війну та нехтування принципами міжнародного права.

– Водночас ми не можемо виконати лише частину рівняння. Ми маємо знайти вихід із ситуації, коли навіть через рік загарбницької війни громадяни РФ продовжують працювати в Раді Європи. Це явно завдає шкоди довірі до організації… Крім того, ми не можемо недооцінювати пов’язані з цим ризики для безпеки, – наголосив глава МЗС Естонії.

Він звернув увагу на те, що батько одного із росіян-співробітників Ради Європи є генералом Служби зовнішньої розвідки РФ.

Рейнсалу додав, що міжнародне співтовариство має докласти всіх зусиль, щоб підвищити ціну агресії, поки вона не стане нестерпною для Росії. А цьому сприяти зниження впливу та ролі РФ на міжнародній арені.

Як відомо, в березні минулого року Парламентська асамблея Ради Європи підтримала виключення РФ з організації через війну в Україні.

З 16 вересня Росія перестала бути стороною Європейської конвенції з прав людини.

Джерело: МЗС Естонії