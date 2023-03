Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу виступив проти присутності в Раді Європи працівників, які є громадянами Росії.

Відповідного листа політик адресував генеральному секретарю Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич та чинній голові Комітету міністрів РЄ, очільниці МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір.

Рейнсалу звернув увагу, що російські громадяни продовжують обіймати різні посади в організації, і закликав знайти вирішення цієї проблеми.

Міністр наголосив, що перебування росіян в Раді Європи може підірвати довіру до цієї організації.

Amid Russia’s ongoing war in #Ukraine & complete disregard for intl. law, there cannot be Russian citizens among the staff of the Council of Europe.

This undermines the credibility of @coe which aims to protect human rights, democracy & rule of law.

⬇️My official letter: pic.twitter.com/EViIZGhbpX

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) March 18, 2023