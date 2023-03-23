Березень, 23 в 17:14

Європейський Союз планує витратити від €300 до €500 млн з бюджету блоку на підтримку виробників боєприпасів.

Про це розповів єврокомісар із питань внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретон, якого цитує агентство Bloomberg.

Ці кошти планують виділити на додачу до €2 млрд, погоджених цього тижня міністрами закордонних справ та оборони на фінансування боєприпасів для України. Євросоюз збирається надати Україні 1 млн артилерійських снарядів протягом року.

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До €500 млн, про які згадав Бретон, стануть частиною третього напрямку стратегії ЄС щодо боєприпасів – збільшення виробничих потужностей у Євросоюзі. Інші два напрямки передбачають надання країнами блоку боєприпасів Україні зі своїх запасів, а також спільні закупівлі боєприпасів та відшкодування через Європейський фонд миру.

Бретон визнав, що є проблема з виробництвом пороху. Раніше західні ЗМІ інформували, що прагненню Європи виробляти більше боєприпасів для України заважає дефіцит вибухових речовин.

– У нас є це на нашому радарі, ми вже почали працювати над цим, – наголосив єврокомісар.

Він додав, що деякі країни вже є кандидатами на створення нових виробничих потужностей.

Країни-члени Євросоюзу були поставлені до відома, що однією з головних проблем під час виробництва боєприпасів є саме постачання пороху, оскільки поставки здійснюють лише кілька країн. Однак Євросоюз хоче наростити виробництво як на наявних, так і на нових підприємствах.

Бретон висловив переконання, що Євросоюз здатен поставити Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.

– Це виклик, але використовуючи наявні запаси, які є у держав-членів, які можна було б вивільнити негайно, та зі збільшенням виробничих потужностей, я впевнений, що ми зможемо досягти цієї амбітної мети для України, – наголосив єврокомісар.

Лідери Євросоюзу хочуть також обговорити виділення ще €3,5 млрд для Європейського фонду миру EPF. Однак у країн є питання щодо того, як будуть використані кошти. Саме з цього фонду виділяються кошти на фінансування військової допомоги Україні.

20 березня Євросоюз узгодив план постачання боєприпасів для України на €2 млрд.