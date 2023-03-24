Березень, 24 в 13:25

У четвер, 23 березня, по всій Франції спалахнули масштабні протести проти ухвалення пенсійної реформи. Вони супроводжувалися сутичками з правоохоронцями, актами вандалізму та підпалами.

Про це, зокрема, повідомляють телеканал BFM TV та Міжнародне французьке радіо (RFI)

Згідно з даними профспілки CGT, на демонстрації вийшли близько 3,5 млн людей, що еквівалентно кількості учасників протестів 7 березня, які були рекордними за масовістю.

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Retraites: une semaine après le 49.3, une mobilisation en forte hausse en Francehttps://t.co/zk7P0gRSaR pic.twitter.com/UqNUcascQn — BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Франції повідомили про 1,089 млн людей, котрі вийшли на вулиці по всій країні (у більш ніж 300 містах). Для порівняння: на попередні акції протесту 15 березня вийшли від 480 тис. людей (за даними поліції) до 1,7 млн (за даними CGT).

За інформацією профспілки, напередодні лише в паризькій ході взяли участь 800 тис. осіб. У поліції ж повідомили про 119 тис. демонстрантів у Парижі.

Paris: des fortes tensions en cours dans le quartier de la Bastille pic.twitter.com/PywiY5OTE1 — BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023

Retraites: 1,09 million de manifestants dans toute la France selon l’Intérieur, 3,5 millions selon la CGT pic.twitter.com/1gP38ClFM9 — BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023

У Бордо поліція нарахувала 18 200 демонстрантів, профспілки – 110 тис.

Загальнонаціональні протести порушили залізничне та авіасполучення в країні.

Lycées bloqués, barrages routiers, mobilisation en hausse, heurts Retour en images sur cette 9ème journée de mobilisation⤵ pic.twitter.com/MgW9h9nUWc — BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023

На демонстраціях подекуди сталися заворушення і зіткнення з правоохоронцями. Наприклад, у Парижі протестувальники підпалили купи сміття. Кілька сотень радикально налаштованих людей, одягнених у чорне, розбивали вітрини магазинів, банків, влаштовували безлад на вулиці, розтрощили McDonald’s, кидали в поліцейських пляшки, петарди та каміння.

Правоохоронці, своєю чергою, застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ, світлошумові гранати та кийки. Невеликі групи демонстрантів продовжували зіткнення з поліцією в Парижі до пізньої ночі.

???? EN DIRECT

Retraites: au moins 103 interpellations à Parishttps://t.co/U6YwntoHEh pic.twitter.com/CzFgac37F6 — BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023

Сутички також сталися в Нанті й Ренні: поліція там застосувала сльозогінний газ і водомети. Досить сильна напруга спостерігалася в Тулузі, Ліллі, Бордо та Діжоні. Так, протестувальники підпалили головний вхід до мерії Бордо.

Bordeaux: la porte de la mairie incendiée après les manifestations contre la réforme des retraites pic.twitter.com/bogjTNtC1z — BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023

La porte de la mairie de Bordeaux incendiée par des manifestants pic.twitter.com/3y54I5EuGQ — BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023

За даними міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, у країні затримали 457 протестувальників, а 441 правоохоронець зазнав поранень під час жорстких сутичок. На вулицях Парижа було зафіксовано 903 підпали.

Десятки протестувальників зазнали поранень, зокрема жінка, яка втратила палець, у нормандському місті Руан.

Дарманен звинуватив у насильстві “головорізів”, які прибули до столиці Франції, “щоб напасти на поліцейських і громадські будівлі”.

Des tensions dans la manifestation parisienne entre des casseurs et les forces de l’ordre pic.twitter.com/zg52mMz3LJ — BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023

Paris: situation à nouveau tendue dans le quartier de l’Opéra pic.twitter.com/akr4pzvE1c — BFMTV (@BFMTV) March 23, 2023

Paris: 140 départs de feux selon la police en marge de la manifestation, un immeuble évacué pic.twitter.com/breAtPfK6N — BFMTV (@BFMTV) March 24, 2023

Наступні загальнонаціональні страйки та протести плануються на 28 березня. Якраз у той період у Франції з візитом перебуватиме король Великої Британії Чарльз ІІІ.

Профспілки побоюються, що протести можуть стати більш жорсткими, якщо уряд не дослухається до вимог демонстрантів через пенсійну реформу.

Уряд Франції нещодавно скористався статтею Конституції країни, яка дозволяє запустити пенсійну реформу без голосування в парламенті. Ця реформа була однією з передвиборних обіцянок президента Еммануеля Макрона. Вона передбачає поступове збільшення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Профспілки вважають пенсійну реформу несправедливою і закликають провести референдум щодо цього питання.

Джерело: RFI, канал BFM TV