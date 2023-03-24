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Сутички, підпали, затримання: у Франції понад мільйон людей протестували проти пенсійної реформи

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Протести у Франції
Фото: Getty Images

У четвер, 23 березня, по всій Франції спалахнули масштабні протести проти ухвалення пенсійної реформи. Вони супроводжувалися сутичками з правоохоронцями, актами вандалізму та підпалами.

Про це, зокрема, повідомляють телеканал BFM TV та Міжнародне французьке радіо (RFI)

Згідно з даними профспілки CGT, на демонстрації вийшли близько 3,5 млн людей, що еквівалентно кількості учасників протестів 7 березня, які були рекордними за масовістю.

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Водночас у Міністерстві внутрішніх справ Франції повідомили про 1,089 млн людей, котрі вийшли на вулиці по всій країні (у більш ніж 300 містах). Для порівняння: на попередні акції протесту 15 березня вийшли від 480 тис. людей (за даними поліції) до 1,7 млн (за даними CGT).

За інформацією профспілки, напередодні лише в паризькій ході взяли участь 800 тис. осіб. У поліції ж повідомили про 119 тис. демонстрантів у Парижі.

У Бордо поліція нарахувала 18 200 демонстрантів, профспілки – 110 тис.

Загальнонаціональні протести порушили залізничне та авіасполучення в країні.

На демонстраціях подекуди сталися заворушення і зіткнення з правоохоронцями. Наприклад, у Парижі протестувальники підпалили купи сміття. Кілька сотень радикально налаштованих людей, одягнених у чорне, розбивали вітрини магазинів, банків, влаштовували безлад на вулиці, розтрощили McDonald’s, кидали в поліцейських пляшки, петарди та каміння.

Правоохоронці, своєю чергою, застосовували проти демонстрантів сльозогінний газ, світлошумові гранати та кийки. Невеликі групи демонстрантів продовжували зіткнення з поліцією в Парижі до пізньої ночі.

Сутички також сталися в Нанті й Ренні: поліція там застосувала сльозогінний газ і водомети. Досить сильна напруга спостерігалася в Тулузі, Ліллі, Бордо та Діжоні. Так, протестувальники підпалили головний вхід до мерії Бордо.

За даними міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, у країні затримали 457 протестувальників, а 441 правоохоронець зазнав поранень під час жорстких сутичок. На вулицях Парижа було зафіксовано 903 підпали.

Десятки протестувальників зазнали поранень, зокрема жінка, яка втратила палець, у нормандському місті Руан.

Дарманен звинуватив у насильстві “головорізів”, які прибули до столиці Франції, “щоб напасти на поліцейських і громадські будівлі”.

Наступні загальнонаціональні страйки та протести плануються на 28 березня. Якраз у той період у Франції з візитом перебуватиме король Великої Британії Чарльз ІІІ.

Профспілки побоюються, що протести можуть стати більш жорсткими, якщо уряд не дослухається до вимог демонстрантів через пенсійну реформу.

Уряд Франції нещодавно скористався статтею Конституції країни, яка дозволяє запустити пенсійну реформу без голосування в парламенті. Ця реформа була однією з передвиборних обіцянок президента Еммануеля Макрона. Вона передбачає поступове збільшення пенсійного віку з 62 до 64 років.

Профспілки вважають пенсійну реформу несправедливою і закликають провести референдум щодо цього питання.

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Джерело: RFI, канал BFM TV

Джерело: Deutsche Welle
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