Шольц назвав єдину передумову для завершення війни в Україні

Березень, 25 в 19:58

Канцлер Німеччини Олаф Шольц очікує, що агресивна війна Росії проти України триватиме довше.

Про це він сказав на зустрічі з громадянами у своєму виборчому окрузі в Бундестазі в Потсдамі, повідомляє німецький ресурс ntv.

— Ми повинні бути готові гарантувати підтримку протягом тривалого часу, – сказав Шольц.

За його словами, єдиною передумовою для закінчення війни є усвідомлення Росією того, що вона не може просто анексувати значну частину української території, як вона намагається зробити зараз.

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Він додав, що коли це усвідомлення прийде, тільки тоді можна буде прийти до врегулювання військової ситуації.

— Але цей крок ще не на часі у російського президента. Ціна крові, яку Путін нав’язує своїй країні, своїм молодим людям за свою імперіалістичну мрію, справді жахлива.

На початку березня Шольц заявляв, що будь-які переговори про припинення війни в Україні можуть розпочатися лише тоді, коли російський диктатор Володимир Путін усвідомить, що він не переможе.

За словами канцлера, він вважає, що Україна готова до миру.

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Джерело: ntv