Березень, 28 в 19:09

Питання про початок переговорів щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу планують обговорити вже до кінця 2023 року.

Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель під час свого візиту до Молдови.

Він нагадав, що Європейська комісія має незабаром оприлюднити звіт щодо прогресу України та Молдови на шляху до євроінтеграції, а також щодо європерспектив Грузії.

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На підставі цього звіту будуть ухвалюватися рішення щодо термінів початку переговорів про вступ.

Шарль Мішель планує винести це питання на обговорення до кінця року. Він висловив сподівання, що рішення буде позитивним.

– До кінця року Рада ЄС має визначитися щодо початку переговорів з цими трьома країнами (Україною, Грузією та Молдовою, – Ред.). Це буде політичне рішення, ухвалене на підставі звіту, який оприлюднить Єврокомісія. І я щиро сподіваюся, що таке позитивне рішення буде можливе до кінця року, – наголосив голова Євроради.

Варто зазначити, що в червні 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата в члени Євросоюзу. Водночас Грузії відмовили у наданні такого статусу.

Перш ніж розпочнуться офіційні переговори щодо вступу України, наша держава має виконати сім блоків рекомендацій Єврокомісії. Перша оцінка Комісії щодо прогресу України у виконанні кандидатських критеріїв буде презентована вже у травні.

За прогнозом віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, переговори щодо приєднання України до ЄС можуть розпочатися наприкінці 2023 року.

Джерело: Twitter-акаунт Шарля Мішеля