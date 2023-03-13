Звіт про відповідність України критеріям ЄС буде у травні – Стефанішина

Березень, 13 в 11:32

Перша оцінка Єврокомісії щодо прогресу України у виконанні кандидатських критеріїв буде представлена вже у травні, і до того часу Київ завершить виконання більшості вимог.

Про це у Києві заявила віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, представленню оцінки передуватиме обговорення між державами-членами й Україною, яке відбудеться у березні, однак першу формалізовану оцінку варто чекати лише наприкінці весни.

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– Ми розраховуємо, що в травні, коли буде засідання General affairs council (Ради ЄС з загальних питань), така оцінка буде представлена. Можливо, попередні розмови будуть відбуватися також в Києві, під час візитів різного рівня. А вже 20 березня я візьму участь у неформальному засіданні Ради з загальних питань, де ми проговоримо всі 7 рекомендацій та визначимо конкретну дату (представлення Єврокомісією її оцінки), – сказала Стефанішина, відповідаючи на питання журналістів.

Нагадаємо, Євросоюз під час надання Україні статусу кандидата визначив 7 критеріїв, виконання яких є обов’язковою умовою для подальшого зближення, в тому числі для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу 23 червня 2022 року. Рішення підтримали всі 27 країн-членів ЄС.

Проте, перш ніж стартують офіційні переговори про вступ, Україна мусить виконати “домашнє завдання” – сім блоків рекомендацій Єврокомісії. Восени 2023 року Європейська комісія має оцінити прогрес на цьому шляху.

Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хоче розпочати переговори про вступ вже 2023 року.

Джерело: Європейська правда