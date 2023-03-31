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Літаки, БПЛА та двигуни: Японія заборонила експорт низки товарів до РФ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
прапор Японії
Фото: Unsplash

Японія розширила антиросійські санкції через повномасштабну війну РФ проти України. Під обмеження потрапив експорт товарів, які сприяють зміцненню промислової бази країни-агресора.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.

До списку заборонених для експорту в РФ товарів увійшли:

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  • сталь та вироби зі сталі;
  • алюміній та алюмінієві вироби;
  • літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також безпілотники;
  • авіаційні та корабельні двигуни;
  • будівельні машини (гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо);
  • електрообладнання та його частини, радіоапаратура для навігації, генератори;
  • оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього (наприклад, оптичне волокно/оптоволоконний кабель, біноклі, камери для аерофотозйомки);
  • іграшки та інше.

Судячи зі списку, більшість товарів, які потрапили під санкції, можуть бути використані Росією у військових цілях.

Нові санкції набудуть чинності з 7 квітня 2023 року.

Як відомо, 21 березня Україну відвідав з офіційним візитом прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Очільник японського уряду побував у Бучі та побачив місце масового поховання мирних людей, вбитих російською армією. Крім того, Кісіда зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Наприкінці лютого Японія заморозила активи 73 юридичних і 39 фізичних осіб із РФ.

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Джерело: Мінекономіки Японії, Telegram-канал Андрія Єрмака

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