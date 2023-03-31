Літаки, БПЛА та двигуни: Японія заборонила експорт низки товарів до РФ
Японія розширила антиросійські санкції через повномасштабну війну РФ проти України. Під обмеження потрапив експорт товарів, які сприяють зміцненню промислової бази країни-агресора.
Про це поінформували в пресслужбі Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.
До списку заборонених для експорту в РФ товарів увійшли:
- сталь та вироби зі сталі;
- алюміній та алюмінієві вироби;
- літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також безпілотники;
- авіаційні та корабельні двигуни;
- будівельні машини (гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо);
- електрообладнання та його частини, радіоапаратура для навігації, генератори;
- оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього (наприклад, оптичне волокно/оптоволоконний кабель, біноклі, камери для аерофотозйомки);
- іграшки та інше.
Судячи зі списку, більшість товарів, які потрапили під санкції, можуть бути використані Росією у військових цілях.
Нові санкції набудуть чинності з 7 квітня 2023 року.
Як відомо, 21 березня Україну відвідав з офіційним візитом прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Очільник японського уряду побував у Бучі та побачив місце масового поховання мирних людей, вбитих російською армією. Крім того, Кісіда зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
Наприкінці лютого Японія заморозила активи 73 юридичних і 39 фізичних осіб із РФ.