Березень, 31 в 11:19

Японія розширила антиросійські санкції через повномасштабну війну РФ проти України. Під обмеження потрапив експорт товарів, які сприяють зміцненню промислової бази країни-агресора.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.

До списку заборонених для експорту в РФ товарів увійшли:

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сталь та вироби зі сталі;

алюміній та алюмінієві вироби;

літаки та космічні апарати, запчастини для них, а також безпілотники;

авіаційні та корабельні двигуни;

будівельні машини (гідравлічні екскаватори, бульдозери тощо);

електрообладнання та його частини, радіоапаратура для навігації, генератори;

оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього (наприклад, оптичне волокно/оптоволоконний кабель, біноклі, камери для аерофотозйомки);

іграшки та інше.

Судячи зі списку, більшість товарів, які потрапили під санкції, можуть бути використані Росією у військових цілях.

Нові санкції набудуть чинності з 7 квітня 2023 року.

Як відомо, 21 березня Україну відвідав з офіційним візитом прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Очільник японського уряду побував у Бучі та побачив місце масового поховання мирних людей, вбитих російською армією. Крім того, Кісіда зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Наприкінці лютого Японія заморозила активи 73 юридичних і 39 фізичних осіб із РФ.

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Джерело: Мінекономіки Японії, Telegram-канал Андрія Єрмака