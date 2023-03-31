Березень, 31 в 10:30

У Білому домі закликали Росію поводитися гідно і професійно під час її головування у Радбезі ООН у квітні

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що РФ використовуватиме своє головування для поширення дезінформації та виправдання своїх воєнних злочинів в Україні. Саме тому Росії не місце в Радбезі.

За її словами, Росія продовжуватиме використовувати своє місце в Раді, щоб відвернути увагу від спроб виправдати свої дії в Україні, від воєнних злочинів, які скоюють російські військові, від кричущих порушень Статуту ООН.

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– Країні, яка грубо порушує Статут ООН і вдерлася на територію свого сусіда, не місце в Раді Безпеки ООН. На жаль, Росія є постійним членом Ради Безпеки, і не існує жодного можливого міжнародно-правового способу змінити цю реальність. Це те, з чим ми зараз живемо, – рішуче заявила Карін Жан-П’єр.

Раніше повідомлялося, що Росія скликає на 6 квітня неофіційне засідання Радбезу ООН щодо начебто реальної ситуації з українськими дітьми, незаконно вивезеними в Росію.

Також повідомлялося, що Рада безпеки ООН планує провести засідання для обговорення рішення президента РФ Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.