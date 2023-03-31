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Урсула фон дер Ляєн назвала звірства росіян у Бучі частиною плану Кремля

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офіс президента

У річницю звільнення Бучі від російських загарбників президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, те, що трапилося в Бучі, було частиною більшого плану Кремля зі знищення українців.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Те, що трапилося в Бучі рік тому, не було ізольованим епізодом. Ці холоднокровні страти були частиною більшого плану. Плану Кремля знищити українців. Їхню національну ідентичність. Сенс їхнього життя. Злочинці, винні у воєнних злочинах, будуть притягнуті до відповідальності, – зазначила вона.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжить підтримувати зусилля, щоб забезпечити можливість притягнення Путіна до відповідальності за злочин агресії.

Зараз дивляться

– У цьому контексті ми продовжуємо підтримувати створення спеціального трибуналу, якщо це необхідно для цього. Я хочу правосуддя в інтересах України та українців.

Глава Єврокомісії супроводила свій пост відео про свій візит до Бучі минулого року. У ньому – кадри масових поховань мирних громадян, жорстоко вбитих російськими загарбниками.

31 березня Бучу відвідали президент Молдови Мая Санду, а також прем’єр-міністри Хорватії, Словаччини та Словенії.

Нагадаємо, що українські військові звільнили Бучу 31 березня. Перші кадри з міста жахнули українців та весь цивілізований світ: тіла вбитих окупантами мирних людей лежали просто на вулицях.

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