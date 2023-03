Урсула фон дер Ляєн назвала звірства росіян у Бучі частиною плану Кремля

У річницю звільнення Бучі від російських загарбників президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, те, що трапилося в Бучі, було частиною більшого плану Кремля зі знищення українців.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжить підтримувати зусилля, щоб забезпечити можливість притягнення Путіна до відповідальності за злочин агресії.

We will continue to support efforts to make sure that Putin can be held accountable for the crime of aggression.

To that end, we continue to support the creation of a dedicated tribunal, if that’s what it takes.

We want justice for Ukraine and for Ukrainians. pic.twitter.com/QsoKzKv57l

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2023