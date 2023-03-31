Урсула фон дер Ляєн назвала звірства росіян у Бучі частиною плану Кремля

Березень, 31 в 16:14

У річницю звільнення Бучі від російських загарбників президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, те, що трапилося в Бучі, було частиною більшого плану Кремля зі знищення українців.

Про це вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Те, що трапилося в Бучі рік тому, не було ізольованим епізодом. Ці холоднокровні страти були частиною більшого плану. Плану Кремля знищити українців. Їхню національну ідентичність. Сенс їхнього життя. Злочинці, винні у воєнних злочинах, будуть притягнуті до відповідальності, – зазначила вона.

Фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжить підтримувати зусилля, щоб забезпечити можливість притягнення Путіна до відповідальності за злочин агресії.

Зараз дивляться

– У цьому контексті ми продовжуємо підтримувати створення спеціального трибуналу, якщо це необхідно для цього. Я хочу правосуддя в інтересах України та українців.

We will continue to support efforts to make sure that Putin can be held accountable for the crime of aggression. To that end, we continue to support the creation of a dedicated tribunal, if that’s what it takes. We want justice for Ukraine and for Ukrainians. pic.twitter.com/QsoKzKv57l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 31, 2023

Глава Єврокомісії супроводила свій пост відео про свій візит до Бучі минулого року. У ньому – кадри масових поховань мирних громадян, жорстоко вбитих російськими загарбниками.

31 березня Бучу відвідали президент Молдови Мая Санду, а також прем’єр-міністри Хорватії, Словаччини та Словенії.

Нагадаємо, що українські військові звільнили Бучу 31 березня. Перші кадри з міста жахнули українців та весь цивілізований світ: тіла вбитих окупантами мирних людей лежали просто на вулицях.