Фінляндія не має наміру передавати Україні винищувачі Hornet – Міноборони

Міноборони Фінляндії відповіло на запит України про переговори щодо можливості передання винищувачів Hornet.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, пише видання Yle.

Він заявив, що Фінляндія вважає дискусію щодо можливості передання винищувачів Hornet Україні неактуальною.

За словами міністра, ці винищувачі будуть використовуватися Оборонними силами Фінляндії протягом найближчих кількох років, після чого їхній життєвий цикл, що становить близько трьох десятиліть, закінчиться.

F/A-18 Hornet – це американський палубний винищувач-бомбардувальник, створений у 1970-х роках. Він є бойовим літаком ВМС США, а також перебуває на озброєнні низки держав Європи та Азії.

Винищувач розвиває швидкість до майже 2 тис. км/год, має на озброєнні гармату, здатен запускати бомби та крилаті ракети.

Нагадаємо, у березні Україна надіслала Фінляндії офіційний запит щодо винищувачів F/A-18 Hornet. Прохання про обговорення постачання літаків стало реакцією на заяву прем’єрки Фінляндії Санни Марін, яка допустила таку можливість.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.