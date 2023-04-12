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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Франція блокує рішення ЄС щодо виділення €2 млрд на боєприпаси для України — ЗМІ

боєприпаси
Фото: Unsplash

Франція блокує рішення Євросоюзу щодо виділення 2 млрд на фінансування постачань боєприпасів для України. Це рішення вимагає одноголосності серед держав-членів ЄС.   

Про це повідомляє польське агентство PAP посилаючись на високопосадовця ЄС.

Рішення про купівлю боєприпасів для України ухвалили на саміті ЄС у березні: фінансування у 2 млрд має бути забезпечене з Європейського фонду миру. 

З цієї суми 1 млрд має призначатися для відшкодування постачань боєприпасів зі складів держав-членів. Наразі на європейських складах немає необхідної кількості снарядів, тож виникла ініціатива закупівель поза межами ЄС.

– Проти цього, однак, виступила Франція. У цій ситуації виходом було б отримання боєприпасів у третій державі як пожертвування, а потім відшкодування зі складів держави-члена шляхом передавання третій країні іншого озброєння.

Французи перед святами заблокували рішення ЄС щодо другого мільярда євро. У проєкті містився запис про те, що боєприпаси мають бути відшкодовані на підставі запитів, які подає Україна. Додатково до рішення про боєприпаси Франція хоче дописати можливість відшкодування постачання ракет, – повідомило джерело в ЄС.

На думку деяких дипломатів, за рішенням Франції може стояти лобіювання з боку оборонних компаній.
“Мова йде про створення механізму примусу до замовлення конкретного обладнання, яке насправді може і не знадобитись Україні”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через два тижні після того, як Євросоюз оголосив про угоду щодо постачання Україні великої кількості боєприпасів, блоку довелося зіткнутися з юридичною заковикою в питанні, хто отримає гроші.

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Європейський Союз, ЄС, Війна в Україні, Україна, Франція
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