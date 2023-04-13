У Білорусі привели у найвищі ступені бойової готовності окремі військові частини – Генштаб
У Білорусі триває комплексна перевірка бойової готовності Збройних сил.
За даними Генерального штабу ЗСУ, окремі з’єднання та частини приведені у найвищі ступені бойової готовності.
Доукомплектування залучених до перевірки підрозділів здійснено за рахунок призову військовослужбовців запасу.
Крім того, у Білорусі досі перебувають підрозділи територіальних військ Збройних сил РФ.
Оперативна ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках, як зазначають у Генштабі ЗСУ, суттєвих змін не зазнала.
У прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей РФ так само зберігає військову присутність та продовжує інженерне обладнання місцевості.
Нагадаємо, що перевірка бойової готовності Збройних сил Білорусі стартувала 3 квітня за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Після повідомлення Міністерства оборони РБ про старт перевірки командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що українська розвідка стежить за ситуацією в Білорусі та володіє всією інформацією про переміщення озброєння та військової техніки.
Сергія Наєв наголосив, що Сили оборони та безпеки у північній операційній зоні перебувають у постійній бойовій готовності та готові до адекватного реагування.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Міноборони Білорусі