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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Білорусі привели у найвищі ступені бойової готовності окремі військові частини – Генштаб

Перевірка бойової готовності в Білорусі

У Білорусі триває комплексна перевірка бойової готовності Збройних сил.

За даними Генерального штабу ЗСУ, окремі з’єднання та частини приведені у найвищі ступені бойової готовності.

Доукомплектування залучених до перевірки підрозділів здійснено за рахунок призову військовослужбовців запасу.

Крім того, у Білорусі досі перебувають підрозділи територіальних військ Збройних сил РФ.

Оперативна ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках, як зазначають у Генштабі ЗСУ, суттєвих змін не зазнала.

У прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей РФ так само зберігає військову присутність та продовжує інженерне обладнання місцевості.

Нагадаємо, що перевірка бойової готовності Збройних сил Білорусі стартувала 3 квітня за дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Після повідомлення Міністерства оборони РБ про старт перевірки командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що українська розвідка стежить за ситуацією в Білорусі та володіє всією інформацією про переміщення озброєння та військової техніки.

Сергія Наєв наголосив, що Сили оборони та безпеки у північній операційній зоні перебувають у постійній бойовій готовності та готові до адекватного реагування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Білорусі 

Білорусь, Війна в Україні, Російська агресія, РФ
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