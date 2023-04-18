Польща презентувала власну пропозицію щодо нового пакету санкцій Євросоюзу проти Росії через повномасштабну війну в Україні. Один із кроків передбачає заборону на імпорт нафти.

Про це поінформував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак із посиланням на дані агентства Reuters.

– Польща пропонує низку кроків щодо посилення санкцій проти РФ, зазначив він.

Пропозиція Польщі передбачає:

зупинку імпорту російської нафти через північну частину нафтопроводу Дружба до Німеччини;

припинення імпорту алмазів з РФ

зупинку імпорту російського природного газу, включно з LNG (зрідженим газом);

обмеження співпраці в ядерній енергетиці.

Агентство Reuters із посиланням на дипломатичне джерело інформує, що письмову пропозицію щодо санкцій Польща подала цього місяця. Вона була доставлена до Єврокомісії. Далі очікуються тривалі і непрості переговори між 27 державами-членами блоку.

Щоб санкції були запроваджені, потрібна згода всіх країн Євросоюзу.

Німеччина та Литва підтримують запровадження обмежень щодо російської ядерної енергетики із винятками для таких країн, як Угорщина та Франція, котрі мають торговельні зв’язки з РФ у цій сфері.

Угорщина, яка нещодавно розширила співпрацю із Росатомом, досі рішуче виступала проти будь-яких санкцій щодо російської атомної енергетики.

Водночас Бельгія, де розташований найбільший у світі центр торгівлі алмазами, досі виступала проти заборони російського імпорту в цій сфері.

Від початку повномасштабної війни Євросоюз запровадив 10 пакетів санкцій проти РФ. У Брюсселі поки що не коментують терміни затвердження нового пакету.

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що 11-й пакет буде зосереджений на боротьбі з обходом вже введених санкційних обмежень.

Джерело: Telegram Андрія Єрмака

Джерело : Reuters

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