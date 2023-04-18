Міністерство оборони США отримає попередні висновки про вірогідний “злив” секретних військових документів у мережу протягом 45 днів.

Про це повідомила на пресконференції заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, Пентагон продовжує активно займатися цим інцидентом і серйозно ставиться до “витоку”. Міністр оборони США Ллойд Остін та інші високопосадовці Пентагону проводять щоденні наради, щоб проаналізувати масштаб можливого розголошення даних та вжити заходів для пом’якшення наслідків.

Буде проведено всебічний аналіз безпеки, програм та процедур Пентагону.

– Протягом 45 днів міністр отримає початкові висновки та рекомендації щодо вдосконалення політики та процедур, пов’язаних із захистом секретної інформації, – наголосила Сінгх.

Вона додала, що Пентагон тісно контактує з Білим домом, Конгресом США, союзниками та партнерами з цього питання.

Сінгх також нагадала, що розслідування “витоку” документів здійснює Міністерство юстиції США.

Як відомо, в мережі останнім часом з’явилися начебто засекречені військові документи США. Серед іншого, вони включають оцінки американської розвідки щодо перебігу війни в Україні та начебто містять дані про озброєння для ЗСУ перед контрнаступом.

За підозрою в причетності до “витоку” затримали 21-річного військовослужбовця національної гвардії Джека Тейшейру. Йому висунули звинувачення у несанкціонованому переданні та зберіганні секретних матеріалів.

У Білому домі не виключають, що “злиті” документи Пентагону можуть містити неповну інформацію, або й взагалі є підробкою.

Джерело: Міноборони США

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