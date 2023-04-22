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Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Португалія надасть Україні п’ять бронемашин – глава Міноборони

За підсумками засідання Рамштайну-11, яке відбулося напередодні, Португалія передасть Україні п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних автомобілів.

Про це заявила міністр оборони Португалії Гелена Каррейрас.

– Португалія надасть Україні п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин – три типу M113 та дві типу M577, – повідомляє Міноборони Португалії у Twitter.

Наприкінці березня Україна отримала три танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією.

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Війна в Україні, Військова техніка, Португалія, Рамштайн, Російська агресія
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