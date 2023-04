Португалія надасть Україні п’ять бронемашин – глава Міноборони

За підсумками засідання Рамштайну-11, яке відбулося напередодні, Португалія передасть Україні п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних автомобілів.

Про це заявила міністр оборони Португалії Гелена Каррейрас.

– Португалія надасть Україні п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин – три типу M113 та дві типу M577, – повідомляє Міноборони Португалії у Twitter.

Portugal???????? vai enviar para a Ucrânia???????? cinco viaturas blindadas de socorro e apoio médico – 3 do tipo M113 e 2 do tipo M577 – anunciou a ministra Helena Carreiras na reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da #Ucrânia, em Ramstein, na Alemanha. pic.twitter.com/ARudgSAZN6

— Defesa Nacional (@defesa_pt) April 21, 2023