Військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Джек Тейшейра, якого звинувачують у можливому “витоку” секретних документів, почав публікувати розвідувальні дані в мережі ще в лютому 2022 року, одразу після вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на аналіз публікацій в інтернеті.

Видання зазначає, що Тейшейра, ймовірно, почав ділитися конфіденційною інформацією американських спецслужб раніше, ніж вважалося, та зі значно ширшою аудиторією.

– Судячи з усього, перший витік стався менш ніж через 48 годин після вторгнення РФ в Україну, – зазначається в статті.

Коли ж стався “витік” даних?

21-річний Джек Тейшейра, заарештований 13 квітня, був співробітником розвідувального підрозділу військово-повітряних сил Нацгвардії США в штаті Массачусетс. Доступ до секретних документів він міг отримати на місцевій базі ВПС, де займався обслуговуванням кіберсистем.

Слідство обвинувачує Тейшейру в причетності до “витоку” секретних даних у закритій групі для геймерів на платформі Discord.

Йдеться про групу під назвою Thug Shaker Central, яка складалася з близько 50 осіб. Там користувач, чий профіль збігається з профілем Тейшейри, почав розміщувати конфіденційну інформацію у жовтні 2022 року.

Однак, за даними NYT, Тейшейра почав викладати секретні матеріали ще в лютому 2022 року в набагато більшій чат-групі на платформі Discord. Це сталося незабаром після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Ця чат-група налічувала близько 600 учасників.

Видання дійшло такого висновку після аналізу історії онлайн-публікацій у Discord. Як зазначає NYT, наразі не відомо, чи знає влада США про секретні матеріали, розміщені в цій групі.

На відміну від Thug Shaker Central, другий чат був публічно вказаний на YouTube-каналі, і до нього можна було легко отримати доступ за лічені секунди.

Інформація, розміщена в більшій чат-групі, містить подробиці про втрати України та РФ, інформацію про дії російських спецслужб та дані про допомогу, яку отримувала наша країна. Користувач стверджував, що публікує дані, отримані із секретних матеріалів Агентства національної безпеки США, Центрального розвідувального управління та інших американських спецслужб.

Ланцюжок цифрових доказів, зібраних NYT, пов’язує повідомлення з Тейшейрою. Людина, яка зливала дані, повідомила користувачам, що працювала в розвідувальному підрозділі ВПС США. А деталі у відео та фото, які він розмістив, збігаються із зображеннями, розміщеними членами родини Тейшейри в їхньому будинку в Норт-Дайтоні (штат Массачусетс).

Крім того, учасники чату відправили цьому користувачеві вітання з днем народження 21 грудня. Того ж дня сестра Тейшейри привітала його з днем народження у Facebook.

Яку інформацію публікував Тейшейра

NYT пише, що в цій більшій групі на Discord Джек Тейшейра публікував “докладні письмові звіти про найбільш секретні документи”, із зазначенням джерел походження.

І перші дані, схоже, були оприлюднені менш ніж через 48 годин після початку повномасштабної війни в Україні (тобто приблизно через дві доби).

– Бачив звіт Пентагону, в якому йшлося, що третина сил використовується для вторгнення, – писав користувач.

Намагаючись, очевидно, справити враження на інших членів чат-групи, які піддали сумніву його заяви, він додав: У мене є трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел. Привілеї працювати в розвідувальному підрозділі ВПС США.

Деякі з оприлюднених розвідданих, ймовірно, прогнозували розвиток подій на полі бою в Україні. 27 березня 2022 року Тейшейра поділився секретною інформацією про відведення російських військ від Києва. Він повідомив, знайшов цю інформацію “на сайті Агентства національної безпеки”.

– Трохи важливих новин. Може відбутися заплановане відведення військ на захід від Києва, – написав він.

А через два дні влада РФ оголосила про “жест доброї волі” – виведення своїй військ із Київської області.

Деякі публікації Тейшейри розпочиналися з оновлення даних про кількість жертв у війні в Україні. Він також повідомляв про пріоритети України та діяльність спецслужб РФ. Особливо він цікавився публікацією оновлених даних про те, які країни надають летальну допомогу нашій країні.

Як зазначає NYT, часом здавалося, що Тейшейра публікував повідомлення в чат-групі прямо з військової бази, де знаходився. Наприклад, в одному з постів він написав, що планує увійти до зони, де люди з допуском до секретних даних можуть отримати доступ до секретних комп’ютерних мереж.

За версією слідства, військовий скористався своїми правами адміністратора, пов’язаними з роботою в сфері інформаційних технологій, для доступу до документів. Сам Тейшейра в чаті писав, що його робота дає йому доступ до матеріалів, які інші не можуть побачити.

Військовий також стверджував, що активно моніторив секретні комп’ютерні мережі в пошуках матеріалів про війну в Україні. Коли один із користувачів Discord закликав його не зловживати доступом до секретних даних, Тейшейра відповів: Занадто пізно.

Він також стверджував, що має доступ до розвідданих від партнерів спецслужб США із країн-союзниць. Тейшейра, зокрема, згадував британське агентство з розвідки, безпеки та захисту кіберпростору.

Як наголошує NYT, військовий продовжував ділитися інформацією у більшій чат-групі на Discord ще місяць тому, приблизно до середини березня цього року.

Адвокат Тейшейри та представники ФБР та Мін’юсту відмовилися коментувати публікацію. Видання також не змогло отримати коментарі від Агентства національної безпеки США.

Джерело : NYT

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