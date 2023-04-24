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Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Справа найближчих днів: Боррель про пошук компромісу у закупівлі снарядів для України

боєприпаси
Фото: Unsplash

Щодо другого траншу на спільну закупівлю боєприпасів для України досі існують певні розбіжності, але глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель впевнений, що їх вдасться швидко владнати.

Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу в Люксембурзі 24 квітня.

– Всі розуміють, що ми перебуваємо в ситуації надзвичайної терміновості. Я впевнений, що найближчими днями ми досягнемо домовленості. Але поки ми шукаємо правове рішення, не думайте, що ми просто сидимо і чекаємо. Робота триває. Тому відразу, як ця політична угода буде досягнута, практична робота буде завершена, – запевнив Боррель.

Водночас наголосив, що говорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою щодо двох шляхів надання боєприпасів.

– Перший вже реалізується. Ми отримали запити на відшкодування на суму €600 млн, – сказав дипломат.

Проте не зміг сказати, про яку саме кількість боєприпасів йдеться і в якому вони стані.

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Євросоюз ЄС

Глава МЗС Дмитро Кулеба днями закликав високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля посприяти якнайшвидшому завершенню обговорення другого траншу в розмірі €1 млрд на спільну закупівлю боєприпасів для України.

Джерело: The Diplomatic Service of the European Union

Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Жозеп Боррель, Україна-ЄС
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