Якщо ви нейтральні, вас проковтне імперія зла: інтерв’ю з Каєю Каллас

Нещодавно Україну вперше з візитом часу повномасштабного вторгнення Росії відвідала прем’єрка Естонії Кая Каллас.

В Україні її поїздка видалася доволі насиченою. Вона відвідала Бучу, Бородянку та Житомирську область. Крім того, вона виокремила час та дала ексклюзивне інтерв’ю Фактам тижня.

Позиція Каллас у підтримці України настільки активна, що в чомусь її можна порівняти із британським Борисом Джонсоном. Саме Каллас у березні закликала Євросоюзу зібрати мільйон артилерійських боєприпасів для України. І це рішення ухвалили доволі швидко.

— В одному з інтерв’ю ви сказали, що для ухвалення цього рішення знадобилося п’ять тижнів. Наскільки було важко переконати членів ЄС, що було найскладнішим в цьому?

— Я думаю, що важливо мислити нестандартно. Як ми можемо допомогти Україні виграти цю війну? Бо іншого виходу немає. І коли я почула від військово-промислової індустрії, що у них немає замовлень, а я знаю, що російська сторона працює в три зміни, то ми подумали: а яка може бути можливість рухатися швидше? – сказала політик.

Навесні Таллінн оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на €500 тис. Йшлося про гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, патрульні катери, тепловізори, а також медичне спорядження. І це снаряди 155-го калібру. Свою частину, з обіцяного ЄС мільйона, країна вже зібрала і готова їх передати.

— Як Естонії вдається робити це так швидко?

— Ми маленька країна. Кажуть, що великий корабель можна розвернути за кілька місяців, а малий — за кілька днів або навіть годин, а це означає, що в маленькій країні ми можемо швидко приймати рішення та швидко їх виконувати. І тому ми досить ефективні.

Нам чітко зрозуміло, що Україна бореться за свою свободу, але вона також бореться за нашу свободу, тому допомога Україні є також допомогою нашій обороні. Відтак це не тільки морально правильно, але й необхідно для нашої власної оборони, щоб ви могли боротися і дати відсіч агресорці, – каже Каллас.

Естонія допомагає Україні не лише зброєю і боєприпасами

Це та країна, яка першою на практиці розпочала практичну відбудову, зруйнованих російськими окупантами об’єктів інфраструктури. Зокрема, на Житомирщині. Один із основних проєктів – відновлення мосту в Малині та будівництво дитячого садка в Овручі.

— Що важливо для цього дитсадка, те, що він є зразковим, тобто поєднує в собі усі європейські стандарти. Тому всі правила, які діють у наших садочках, будуть діяти і тут, плюс українські стандарти.

І це модель, яка може застосовуватись всюди, тому що ми знаємо, що багато дитячих садочків зруйновані і їх потрібно відновлювати. Таким чином, цей проєкт простий у використанні, і він також поєднує всі стандарти, які діятимуть, коли ви також приєднаєтеся до Європейського Союзу, – додає Каллас.

У Естонії з РФ майже 300 км кордону

Естонія грає наввипередки не тільки в ініціативі допомагати Україні, а й в ізоляції Росії. Країна має майже 300 км спільного кордону із агресором, а також гіркий історичний досвід втрати своєї незалежності.

— Урок, який ми винесли з 1940-х років, коли ми втратили незалежність і нашу країну, полягав у наступному: ми думали, якщо ми нейтральні до того, що відбувається у світі, ніхто нас не чіпатиме. Але насправді, якщо ви нейтральні, вас проковтне імперія зла. І ми засвоїли цей урок, більше ніколи не будемо самі по собі. Ми є в усіх міжнародних організаціях, але ми також допомагаємо нашим друзям, коли вони потребують допомоги, – розповіла прем’єрка.

Видворення посла РФ

На початку цього року Естонія попросила на вихід російського посла. А також вдвічі зменшила кількість їхніх дипломатів в країні.

— Яка зараз ситуація в дипломатичних відносинах між Естонією та Росією після висилки послів на початку року?

— Знаєте, нас хвилювало те, що всі ті люди, яких називали дипломатами, не обов’язково були дипломатами. Тому ми зменшили чисельність посольства. І це кроки, необхідні також для нашого власного внутрішнього миру, тому що Росія має намір створити розбіжності та створити різного роду хаос також і всередині країн. І нам не потрібно, щоб це сталося, – розповіла вона.

Та на відміну від Естонії, у багатьох інших країнах Євросоюзу, досі доволі багато російських дипломатів, і вони регулярно просувають інтереси Кремля, які інколи знаходять відгук у деяких європейських політиків.

— Ви спілкуєтеся з десятками політиків в Євросоюзі, чи зустрічаєте ви прихильників позиції, що з Росією потрібно домовлятися?

— Не так прямо, але, звичайно, ми інколи чуємо про, знаєте, закінчення війни. Мовляв, війна – це погано, мир – це добре. Це ясна річ. І коли ти ніби на боці війни, ти схожий на поганого хлопця. Але я намагаюся це пояснити.

Мир для нас означав, що людей депортували, наше майно було націоналізоване, а нашу культуру та нашу мову пригнічували. І все це сталося. Отже, знаєте, мир і окуповані території не означають припинення людських страждань.

Про притягнення РФ до відповідальності

Естонія також активно виступає за притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна, на думку Каллас, – це повідомлення Кремлю, що жоден з російських чиновників, не має індульгенції.

— Яким ви бачите механізм притягнення Росії до відповідальності?

— Те, над чим я працюю, — це відповідальність не лише за воєнні злочини, а й за злочини агресії. Різниця в тому, що злочин агресії є злочином керівництва. Але нам потрібен спеціальний трибунал, спеціальний міжнародний трибунал, щоб переслідувати ці злочини, тобто переслідувати також Путіна, Лаврова, усіх керівників держави, яка вирішила напасти на Україну.

Я вважаю, що це дуже важливо, щоб розірвати цей історичний цикл, коли Росія атакує своїх сусідів всюди, як вони це робили в історії. І якщо ми не притягнемо їх до відповідальності, вони будуть робити це і в майбутньому, – каже вона.

Про членство України у НАТО

Надійна гарантія безпеки України – це членство у НАТО, вважає Каллас. Та наскільки цей вступ можливий до завершення війни? Питання, яке досить часто задають в Україні.

— Ми підтримуємо заявку України на співпрацю в цьому плані та намагаємось переконати в цьому й інших. Ми повинні мати чітку перспективу приєднання України після війни. По-перше, я не думаю, що членство в НАТО можливе, коли триває війна. По-друге, НАТО є єдиною гарантією безпеки. Якщо є сірі зони та певні гарантії безпеки, враховуючи, що це не гарантія безпеки, єдиною гарантією безпеки є п’ята стаття договору НАТО.

Естонія вірить у перемогу України

Та попри доволі скептичні оцінки досі щодо цього є певна інтрига. Україна, як на полі бою, так і на міжнародній арені щоразу доводить – немає нічого неможливого. Що відповість на це НАТО – побачимо у червні під час чергового саміту, що запланований у Вільнюсі.

— Естонія вірить в Україну. Естонія вірить у перемогу України. І ми будемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно, щоб ви могли перемогти та продовжувати жити з вільною ринковою економікою, що процвітає, та у демократичній країні, – підсумувала прем’єрка.

Маленька Естонія задає великі тренди: як в обсягах допомоги Україні, так і політичному протистоянні Росії. Ініціативи Таллінна та естонського уряду – яскравий приклад того, як діє надійний союзник і що він може, коли є міцна політична воля.

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