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Світові новини
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Чехія з іншими союзниками планує збільшити постачання боєприпасів для ЗСУ

президент Чехії
Фото: Getty Images

Чеська республіка у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи, щоби збільшити постачання боєприпасів в Україну.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляють Чеські новини.

– Із зустрічей, які я провів в Україні, а їх було багато – як на центральному рівні, так і на рівні одного регіону – стало зрозуміло, що найбільше для успішної оборони Україні сьогодні потрібні боєприпаси, – сказав він.

За словами президента Чехії, Україна відчуває гостру нестачу боєприпасів, які необхідні країні для початку контрнаступу проти Росії та відновлення контролю над своєю територією.

– Критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно захищатися, а й певною мірою обмежує її здатність вести успішний контрнаступ. І якщо вони хочуть відновити контроль над окупованою територією, яку Росія агресивно утримує вже понад рік, то іншого шляху, окрім контрнаступу, дійсно немає, – заявив Павел.

На його думку, армія РФ має перевагу в артилерійських стволах і ракетних установках, але здебільшого тільки в кількості боєприпасів – вони щодня стріляють у чотири-п’ять разів більше, ніж українці.

Нагадаємо, 28 квітня до Києва з офіційним візитом прибули президенти Чехії та Словаччини. Вони відвідали Бучу і провели переговори з Володимиром Зеленським.

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Війна в Україні, ЗСУ, Летальна зброя, Петр Павел, Україна-Чехія
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