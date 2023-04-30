Руки геть від нашої країни. Російськомовні жителі Латвії мітингували біля посольства РФ у Ризі

29 квітня у Ризі біля посольства РФ кілька десятків російськомовних латвійців провели акцію із закликами до Росії “не захищати” їх.

Про це повідомляє видання Delfi.

Поштовхом для акції протесту стала заява Державної думи РФ “Про недопустимість репресивної політики керівництва країн Балтії щодо російськомовного населення”.

Учасники акції розгорнули плакат “Діду, пий таблетки”, також люди принесли прапори ЄС та України й власноруч виготовлені плакати з гаслами “Нам потрібна Європа, а не рускій мір”, “Латвія – батьківщина, Росія – окупант”, “Не пхай свого носа у Латвію”, “Руки геть від нашої країни”.

Керівник спілки “Російський голос для Латвії” Мартін Левушкан пояснив, що вони хочуть донести позицію тих російськомовних латвійців, які виступають проти політики Москви щодо держав Балтії та обурені, що РФ використовує їх для своїх політичних цілей і розколу у суспільстві.

– Нас не треба захищати – захищайте себе у Гаазі. Наша батьківщина – Латвія, – заявив він.

Як пише видання, до учасників підходив один провокатор, але взагалом акція минула без інцидентів.

Нагадаємо, уряд Латвії вирішив додати до списку небажаних для країни осіб 35 персон , які підтримали повномасштабну збройну агресію Російської Федерації проти України.

Джерело : Delfi

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