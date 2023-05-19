Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Пошкоджену систему ППО Patriot вже полагодили і повернули в роботу – Пентагон
Пошкоджену в Україні систему протиповітряної оборони Patriot вже полагодили та повністю повернули до роботи у лавах ЗСУ.
Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час онлайн-брифінгу ввечері 18 травня.
Представниця оборонного відомства США зазначила, що пошкоджена в Україні система ППО Patriot вже відремонтована й повністю повернута до ладу.
Нещодавно стало відомо, що американська система Patriot дістала пошкодження внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 16 травня.
Американські чиновники заявили, що система працює, а радар Patriot не зачепило. Нині невідомо, яка саме частина ЗРК була пошкоджена внаслідок ракетного удару або падіння уламків.
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