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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Пошкоджену систему ППО Patriot вже полагодили і повернули в роботу – Пентагон

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Пошкоджену в Україні систему протиповітряної оборони Patriot вже полагодили та повністю повернули до роботи у лавах ЗСУ.

Про це заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх під час онлайн-брифінгу ввечері 18 травня.

Представниця оборонного відомства США зазначила, що пошкоджена в Україні система ППО Patriot вже відремонтована й повністю повернута до ладу.

Нещодавно стало відомо, що американська система Patriot дістала пошкодження внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 16 травня.

Американські чиновники заявили, що система працює, а радар Patriot не зачепило. Нині невідомо, яка саме частина ЗРК була пошкоджена внаслідок ракетного удару або падіння уламків.

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Війна в Україні, Міноборони, Пентагон, Ракетні удари Росії
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