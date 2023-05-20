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Байден скасував відмову щодо надання винищувачів F-16 Україні – Салліван

F-16
Фото: Depositphotos

Президент Джо Байден відмовився від своєї позиції проти надання Україні винищувачів F-16.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

За його словами, Байден змінив свою позицію, бо вірить, що оснащення України літаками F-16 допоможе у довгостроковій боротьбі з Росією.

Джо Байден повідомив своїм колегам у Великій сімці, що США підтримають спільні зусилля щодо навчання українських пілотів на винищувачах.

Байден скасував свою відмову на F-16 для України – Салліван

Винищувач F-16

– Ми доставили в Україну все, що обіцяли, щоб дати українцям можливість досягти прогресу на полі бою. Тепер ми повинні подивитися, що знадобиться Україні, щоб у майбутньому мати можливість стримувати та захищатись від російської агресії. Частиною цього є винищувачі четвертого покоління F-16, – сказав Салліван.

Наразі ці літаки не є тим, що потрібно Україні у боротьбі з Росією, але вони відіграватимуть важливу роль у майбутньому, заявив радник.

Раніше видання Politico повідомило, що Джо Байден після зустрічі із Зеленським на саміті Великої сімки (G7) в Японії має оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму $375 млн.

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Джерело: CNN
Винищувач F-16, Джо Байден, США
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