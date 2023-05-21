Війна в Україні і продовольча криза: учасники саміту G7 ухвалили заяву

Учасники саміту Великої сімки (G7) ухвалили спільну заяву щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, зокрема в контексті війни в Україні.

Документ оприлюднено на офіційному сайті Ради ЄС.

У заяві зазначається, що глобальна криза продовольчої безпеки посилюється, і світ стикається з високим ризиком голоду.

Продовольчій безпеці загрожують численні чинники та ризики, такі як пандемія COVID-19, нестабільні ціни на енергоносії, продовольство та добрива, зміни клімату та збройні конфлікти.

– Війна в Україні ще більше загострила кризу продовольчої безпеки у світі, особливо для країн, що розвиваються, та для найменш розвинутих країн. Ми з глибоким занепокоєнням відзначаємо негативний вплив війни в Україні та наголошуємо, що вона спричиняє величезні людські страждання, – наголошується в заяві.

Підписанти звернули увагу, що спровокована РФ війна поглиблює вразливість світової економіки: стримує зростання, збільшує інфляцію, порушує ланцюжки постачання, поглиблює ризики для фінансової стабільності.

З огляду на такий вплив війни, учасники саміту G7 заявили про підтримку “справедливого і міцного миру”, заснованого на повазі до міжнародного права, принципах статуту ООН, територіальної цілісності та суверенітету.

Вони також закликали всі сторони Чорноморської зернової ініціативи, в рамках якої з України здійснюється експорт агропродукції, не перешкоджати її безперебійній роботі (йдеться про саботаж зернової угоди з боку РФ).

У тексті наводяться дані ООН, згідно з якими до 828 млн людей в усьому світі стикалися з голодом у 2021 році. Крім того, 258 млн людей у 58 країнах, де виникла продовольча криза, потребували негайної продовольчої допомоги у 2022 році.

У зв’язку з цим підписанти затвердили низку кроків для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Один із пунктів стосується підтримки експорту зерна з України, “включно з розширенням та продовженням Чорноморської зернової ініціативи”. Крім того, лідери підтримують відновлення аграрного сектору в Україні, а також зусилля ООН зі збору свідчень щодо незаконних перевезень зерна.

На переконання лідерів країн-підписантів, подібні заходи можуть стабілізувати ринки, допоможуть уникнути дефіциту та знизити ціни на продовольство.

Заяву ухвалили Японія, Австралія, Бразилія, Канада, Коморські острови, Острови Кука, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Республіка Корея, Велика Британія, США, В’єтнам та Європейський Союз.

Джерело : Євросоюз

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