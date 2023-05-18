У Міноборони Британії підтвердили, що Україна почала застосовувати Storm Shadow

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив факт застосування українськими військовими далекобійних ракет Storm Shadow, які нещодавно передав Лондон.

Про це він заявив на спільній пресконференції з міністром оборони Норвегії Бйорном Арілем Грамом.

– Усе, що я можу сказати, це те, що, наскільки я розумію, вона (ракета Storm Shadow. – Ред.) уже використовувалася після того, як ми оголосили про її відправлення в Україну. Але я не буду вдаватись у подробиці, – наголосив Воллес.

Sky’s @haynesdeborah asks Defence Secretary @BWallaceMP if the UK has seen any evidence of South Africa providing weapons to Russia, and whether Storm Shadow cruise missiles have been used by Ukraine.https://t.co/ofQ96iMbzN ???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/jogFAa3lOo — Sky News (@SkyNews) May 18, 2023

Міністр уточнив, оскільки Британія не може надати Україні сучасні бойові літаки, було вирішено передати ракети Storm Shadow, які “забезпечують дальність ураження, як у винищувачів”.

Він додав, що системи озброєння, надані Україні західними союзниками, “були потужними і мали значення”.

Йдеться, зокрема, про реактивні артилерійські системи HIMARS і реактивні системи залпового вогню M270, які докорінно змінили ситуацію на фронті для української армії.

– Росіяни були змушені передислокувати багато командно-штабних пунктів за межі досяжності цієї зброї. Саме тому важливо мати засоби влучання по цих центрах. Це допомагає Україні в ключові моменти, – заявив міністр.

Як відомо, 11 травня Велика Британія оголосила, що відправила в Україну ракети великої дальності Storm Shadow. Вони призначені для завдання ударів по об’єктах глибоко в тилу. Дальність польоту Storm Shadow перевищує 250 км.

Британія отримала запевнення від офіційного Києва, що ці ракети будуть застосовані лише на суверенній території України, й ЗСУ не завдаватимуть ними ударів по території РФ.

Згідно з мапою, далекобійні ракети Storm Shadow можуть досягати території тимчасово окупованого Криму, південних і східних регіонів України, а також долетіти до тилових районів РФ та до об’єктів у Білорусі.

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