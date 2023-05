У Міноборони Британії підтвердили, що Україна почала застосовувати Storm Shadow

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив факт застосування українськими військовими далекобійних ракет Storm Shadow, які нещодавно передав Лондон.

Про це він заявив на спільній пресконференції з міністром оборони Норвегії Бйорном Арілем Грамом.

Sky’s @haynesdeborah asks Defence Secretary @BWallaceMP if the UK has seen any evidence of South Africa providing weapons to Russia, and whether Storm Shadow cruise missiles have been used by Ukraine.https://t.co/ofQ96iMbzN

???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/jogFAa3lOo

— Sky News (@SkyNews) May 18, 2023