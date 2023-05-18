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Світові новини
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У Міноборони Британії підтвердили, що Україна почала застосовувати Storm Shadow

Ракета Storm Shadow
Фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив факт застосування українськими військовими далекобійних ракет Storm Shadow, які нещодавно передав Лондон.

Про це він заявив на спільній пресконференції з міністром оборони Норвегії Бйорном Арілем Грамом.

– Усе, що я можу сказати, це те, що, наскільки я розумію, вона (ракета Storm Shadow. – Ред.) уже використовувалася після того, як ми оголосили про її відправлення в Україну. Але я не буду вдаватись у подробиці, – наголосив Воллес.

Міністр уточнив, оскільки Британія не може надати Україні сучасні бойові літаки, було вирішено передати ракети Storm Shadow, які “забезпечують дальність ураження, як у винищувачів”.

Він додав, що системи озброєння, надані Україні західними союзниками, “були потужними і мали значення”.

Йдеться, зокрема, про реактивні артилерійські системи HIMARS і реактивні системи залпового вогню M270, які докорінно змінили ситуацію на фронті для української армії.

– Росіяни були змушені передислокувати багато командно-штабних пунктів за межі досяжності цієї зброї. Саме тому важливо мати засоби влучання по цих центрах. Це допомагає Україні в ключові моменти, – заявив міністр.

Як відомо, 11 травня Велика Британія оголосила, що відправила в Україну ракети великої дальності Storm Shadow. Вони призначені для завдання ударів по об’єктах глибоко в тилу. Дальність польоту Storm Shadow перевищує 250 км.

Британія отримала запевнення від офіційного Києва, що ці ракети будуть застосовані лише на суверенній території України, й ЗСУ не завдаватимуть ними ударів по території РФ.

Згідно з мапою, далекобійні ракети Storm Shadow можуть досягати території тимчасово окупованого Криму, південних і східних регіонів України, а також долетіти до тилових районів РФ та до об’єктів у Білорусі.

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Джерело: Sky News, The Guardian
Бен Воллес, Війна в Україні, Велика Британія, Ракета
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