Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напряму контактує з президентом США Дональдом Трампом і, за оцінкою дипломатів, впливає на його позицію щодо війни в Україні.

Про це пише Politico з посиланням на кількох європейських посадовців.

Пряма лінія з Білим домом

Після російської атаки дронами на представництво ЄС у Києві минулого місяця фон дер Ляєн особисто зателефонувала президенту США.

Зараз дивляться

– Ось на що здатний Путін. Це чіткий приклад того, що він не дотримується слова, – процитували слова очільниці Єврокомісії двоє чиновників.

Видання зазначає, що раніше у Брюсселі побоювалися, що адміністрація Трампа ігнорує європейців у переговорах про Україну. Але з червня ситуація змінилася – між лідерами налагодився регулярний контакт.

Зміна тону Трампа

Politico нагадує, що у вівторок президент США несподівано різко висловився на адресу Москви, назвавши Росію “паперовим тигром”, який не може зрівнятися з “великим духом” українців.

Ця зміна тону сталася після його розмов із Володимиром Зеленським і Урсулою фон дер Ляєн.

Один із європейських посадовців підтвердив, що проукраїнське повідомлення Трампа у Truth Social з’явилося після глибокої розмови з президенткою Єврокомісії про санкції, в якій також брав участь держсекретар США Марко Рубіо.

– Президентка чітко дала зрозуміти, що ми налаштовані зберігати тиск на Росію, – сказав він.

Видання нагадало, що ключова зустріч фон дер Ляєн і Трампа щодо торговельної угоди відбулася на червневому саміті G7. З того часу контакти лише посилилися. Під час наступної зустрічі у Вашингтоні Дональд Трамп компліментарно пожартував в бік Урсули фон дер Ляєн у присутності інших європейських лідерів.

– Мені здається, ви можете бути більш потужною, ніж усі ці хлопці за цим столом, – сказав він.

Президентка Єврокомісії також отримує від нього особисті компліменти – tremendous woman (видатна жінка), very powerful (дуже впливова) та a friend of mine (мій друг).

Ціна впливу

Politico пише, що за можливість такого впливу на американського лідера доводиться платити поступками, зокрема в питаннях торгівлі та регулювання Big Tech.

Попри критику всередині ЄС, чиновники визнають: у ситуації, коли Європа не завжди говорить одностайно, фон дер Ляєн вдалося стати ключовою співрозмовницею для президента США.

– Він все одно робитиме те, що захоче. Але зараз у нього є людина, якій він телефонує і яку слухає, – підсумував один з європейських чиновників.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.