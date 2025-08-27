Литва закликала країни Євросоюзу вжити рішучих заходів, щоб заявка України на членство стала реальною та незворотною, а також запропонувала почати переговори з Україною та Молдовою без участі Угорщини за умови згоди 26 держав-членів.

Про це йдеться у листі, який Вільнюс розіслав столицям країн ЄС та з яким ознайомилось LRT.

Переговори з Україною про вступ до ЄС

– Оскільки напруженість між Будапештом і Києвом знову спалахує, сподівання на те, що Угорщина зніме своє вето щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу, згасають. Литва, однак, закликає до пошуку обхідного шляху для виходу з глухого кута, – пише литовський мовник.

Зазначається, що у листі, надісланому минулого тижня столицям країн ЄС перед неформальною зустріччю очільників МЗС у Копенгагені 1-2 вересня, Вільнюс наполягав на необхідності вжити рішучих заходів, щоб заявка України на членство стала реальною та незворотною.

Зараз дивляться

Литва запропонувала почати переговори на технічному рівні з Україною та Молдовою без участі Угорщини за умови згоди 26 держав-членів, при цьому офіційне схвалення може бути надано пізніше, якщо Будапешт змінить свою позицію або уряд.

У листі Литва повторно закликала встановити 2030 рік як цільову дату вступу України до ЄС, аргументуючи це тим, що такий термін допоможе спланувати реформи та ресурси. Також наголошується, що бездіяльність може послабити підтримку членства серед населення України та підірвати інституційну волю до реформ.

Виконувач обов’язків очільника МЗС Кястутіс Будріс заявив мовнику, що Литва наполягає на розблокуванні євроінтеграційного шляху України.

– Будь-яка подальша затримка геополітично шкідлива як для України, так і для ЄС. Членство України є частиною гарантій безпеки Європи і має важливе значення для довгострокового миру та стабільності, – наголосив він.

Очікується, що ці пропозиції обговорять у Копенгагені, де міністри під керівництвом голови зовнішньої політики ЄС Каї Каллас зосередяться переважно на війні в Україні та ситуації на Близькому Сході.

Однак Єврокомісія висловила скептицизм щодо обходу одностайності. Речниця Комісії Паула Пінью заявила журналістам, що “для відкриття будь-якого розділу переговорів потрібна одностайнісь”, додавши, що хоча Брюссель продовжує підтримувати реформи України, рішення залишається за Радою.

Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що приєднання України до ЄС нібито негативно вплине на інтереси його країни.

Водночас директор Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та розширення Герт Ян Коопман зауважив, що заяви Орбана про можливе банкрутство Угорщини не мають підтвердження в історичних прикладах.

Орбан також провів так званий референдум, в якому нібито взяли участь 2 млн 278 тис. громадян. За результатами опитування, 95% угорців нібито виступили проти членства України в ЄС.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.