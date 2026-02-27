Проєкт, який стосується нових правил процесу розширення країн-членів Європейського Союзу, планують представити через декілька місяців.

Про це повідомила європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос в інтерв’ю виданню Європейська правда.

Кос про проєкт розширення ЄС

Як стверджує Марта Кос, Європейська комісія перебуває на завершальній стадії розроблення щодо можливих сценаріїв.

За її словами, перед ЄС полягає чітке завдання – переконливо представити, чому певний варіант дій може бути кращим, ніж інші.

Процес підготовки проєкту від Єврокомісії може розтягнутися на кілька місяців, заявила Кос. Вона розповіла, що зараз тривають обговорення, адже рішення визначатиме подальшу долю Європи.

Єврокомісарка наголосила, що процес може гальмувати гальмує принцип одностайності в ЄС, оскільки право вето окремих держав створює суттєві перешкоди для ухвалення рішень.

– Це буває складно – домовитися про одностайність 27 членів ЄС у тих питаннях, де потрібен консенсус. Варто обговорити, як ми голосуватимемо після вступу нових членів, як фінансувати всі програми, як працюватиме процес ухвалення рішень. Треба домовитися з питання цінностей, – розповіла вона.

Кос зазначила, що реформувати правила вступу до ЄС можна навіть без перегляду базових договорів. За її словами, існують невикористані механізми, які зараз варто перетворити на реальні робочі інструменти.

Проте вона наголосила, що рух України до членства в ЄС не зупинився попри те, що Єврокомісія перебуває у пошуку цих шляхів.

