У ніч з 30 квітня на 1 травня 2026 року настає Вальпургієва ніч – містичний час, який у багатьох країнах асоціюється з обрядами захисту, очищення та весняними святами. Це період, коли, за стародавніми віруваннями, межа між світом живих і духів стає тоншою, тому ніч сповнена особливої сили.

Факти ICTV дізналися, що таке Вальпургієва ніч, які існують традиції та обряди, що можна і чого не можна робити в цей період, а також як із цим святом пов’язані ворожіння.

Що таке Вальпургієва ніч

Вальпургієва ніч (німецькою Walpurgisnacht) – це стародавнє свято, що виникло в Центральній та Північній Європі. Назва походить від імені святої Вальпурги, пам’ять якої вшановується 1 травня. Історично ця ніч поєднала язичницькі обряди зустрічі весни з християнськими традиціями.

Зараз дивляться

За повір’ями, саме в ніч на 1 травня нечисті сили активізуються, а люди намагаються захистити себе від їхнього впливу за допомогою вогню, оберегів і спеціальних ритуалів.

Звичаї та обряди Вальпургієвої ночі

Головна традиція Вальпургієвої ночі – запалювання великих багать на пагорбах та в полі. Вогонь вважали символом очищення і захисту від темних сил. Шум, пісні, танці навколо вогнищ мали налякати злих духів і прогнати зиму.

У Німеччині вважалося, що відьми в цю ніч збираються на шабаш на горі Брокен, що у гірському масиві Гарц. Для захисту люди, окрім вогнищ, вивішували обереги та обсипали пороги будинків піском або маком.

У скандинавських країнах святкують Вальпургієву ніч, як свято весни: палять багаття, проводять карнавали, танцюють навколо “травневого дерева” та зустрічають тепло.

У Чехії ця ніч відома як “спалення відьом” – на вогнищах спалюють опудала, що символізують зиму й нечисту силу.

Ворожіння у Вальпургієву ніч

Вальпургієва ніч вважається потужним часом для ворожінь, зокрема на судженого, а сни в ніч на 1 травня – пророчими. Варто запам’ятати їх і не розповідати до заходу сонця, щоб не втратити силу сну.

Також люди писали на папері свої страхи чи образи та спалювали їх на вогнищі, щоб позбутися негативу. Ще у цю ніч збирали цілющі трави, адже вважалося, що вони набувають особливої сили.

Що можна робити у Вальпургієву ніч 2026 року

Запалити свічку або багаття для захисту дому.

Стрибнути через вогонь для очищення.

Вмитися ранковою росою для краси й здоров’я.

Збирати цілющі трави перед світанком.

Прислухатися до снів.

Чого не можна робити у Вальпургієву ніч 2026 року

Одягатися в чорне – це притягує негатив.

Сваритися чи лаятися – агресія може накликати біду.

Говорити про нечисту силу – щоби не привернути її увагу.

Приносити додому бузок – він вважався “провідником” у світ духів.

Підіймати знайдені речі на дорозі – за повір’ями, це могли бути підступи нечисті.

В Україні Вальпургієва ніч не є традиційним святом, однак певні подібні обряди існували.

Наприклад, у ніч на 1 травня слов’яни святкували Живин день – свято весняного оновлення життя. Люди стрибали через вогнища, вмивалися росою для здоров’я та краси, а дівчата гадали на судженого.

У народних переказах українські відьми нібито збиралися на Лисій горі під Києвом. До сьогодні це місце залишається оповитим містичними легендами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.