У середу, 23 вересня, російський військовий вертоліт Мі-8 перетнув державний кордон та порушив повітряний простір Польщі. У відповідь польські військові негайно підняли в повітря винищувачі та перевели наземні сили в стан готовності.

Про це йдеться в офіційній заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Російський Мі-8 порушив повітряний простір Польщі

За даними польського командування, порушення повітряного простору зафіксували об 11:08 за місцевим часом на північ від селища Бранєво.

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Російський військовий вертоліт Мі-8 здійснював політ з території Калінінградської області РФ.

За інформацією командування, літак РФ вторгся в польський простір на глибину до 300 метрів. Вертоліт перебував у повітряному просторі країни протягом 42 секунд.

Увесь маршрут польоту російського Мі-8 відстежували радіолокаційні системи Збройних сил Польщі.

— Характер інциденту свідчить про те, що Росія вкотре перевіряє готовність нашої протиповітряної оборони, — наголосили в Оперативному командуванні Польщі.

У військовому відомстві стверджують, що екіпажі систем протиповітряної оборони Польщі перебувають у стані постійної цілодобової готовності для гарантування безпеки неба.

Це не перший подібний випадок за останній час. Зокрема, 15 вересня поблизу американської бази протиракетної оборони в Редзіково у Польщі зафіксували наближення невідомого безпілотника.

Крім того, 17 вересня російський ударний дрон впав на території Волинської області України у безпосередній близькості до польського державного кордону.

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