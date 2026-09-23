Російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Польщі: піднято винищувачі
- Російський вертоліт Мі-8 з Калінінградської області на 42 секунди залетів у повітряний простір Польщі поблизу селища Бранєво.
- У відповідь польські військові підняли винищувачі та заявили, що Москва у такий спосіб перевіряє готовність їхньої ППО.
У середу, 23 вересня, російський військовий вертоліт Мі-8 перетнув державний кордон та порушив повітряний простір Польщі. У відповідь польські військові негайно підняли в повітря винищувачі та перевели наземні сили в стан готовності.
Про це йдеться в офіційній заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.
Російський Мі-8 порушив повітряний простір Польщі
За даними польського командування, порушення повітряного простору зафіксували об 11:08 за місцевим часом на північ від селища Бранєво.
Російський військовий вертоліт Мі-8 здійснював політ з території Калінінградської області РФ.
За інформацією командування, літак РФ вторгся в польський простір на глибину до 300 метрів. Вертоліт перебував у повітряному просторі країни протягом 42 секунд.
Увесь маршрут польоту російського Мі-8 відстежували радіолокаційні системи Збройних сил Польщі.
— Характер інциденту свідчить про те, що Росія вкотре перевіряє готовність нашої протиповітряної оборони, — наголосили в Оперативному командуванні Польщі.
У військовому відомстві стверджують, що екіпажі систем протиповітряної оборони Польщі перебувають у стані постійної цілодобової готовності для гарантування безпеки неба.
Це не перший подібний випадок за останній час. Зокрема, 15 вересня поблизу американської бази протиракетної оборони в Редзіково у Польщі зафіксували наближення невідомого безпілотника.
Крім того, 17 вересня російський ударний дрон впав на території Волинської області України у безпосередній близькості до польського державного кордону.