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У Карпатах випало півметра снігу

У Карпатах продовжує йти сніг. Станом на 9.00 сніговий покрив місцями сягає 0,5 метра.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, видимість до 50 м, вітер південно-західний, 13 м/с. Температура повітря -4, вище зони лісу дороги і стежки майже не проглядаються. Сніговий покрив до 0,5 м.

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– Зазначимо, ця гора – одна з найвищих вершин хребта Чорногора, яка знаходиться на південно-східному кінці хребта на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Висота гори становить понад 2 тис. метрів, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 вересня на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей на горі Піп Іван Чорногірський випав перший сніг.

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