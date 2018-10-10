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Вадим Новинський: Головне слово – діалог

Повернення російської делегації в ПАРЄ могло б сприяти вирішенню військового конфлікту на сході України.

Про це зазначив у коментарі Newsone народний депутат від фракції Опозиційний блок Вадим Новинський, який в складі української делегації перебував в Страсбурзі, де проходить сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, передає Апостроф.

– Парламентська асамблея Ради Європи може стати унікальним майданчиком для початку діалогу між парламентарями Росії і України. Цю точку зору підтримують і більшість делегацій, присутніх в ПАРЄ. Якщо російська делегація повернеться, буде краще приступати до діалогу і пошуку компромісу на розумних умовах, – уточнив лідер Партії миру.

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– Аргументи “за” і “проти” від делегацій різні. Спостерігається тенденція, що представники Прибалтики в основному проти, представники країн старої Європи – за. Делегація Великобританії озвучила таку думку: “Не можна закриватися від Росії. Україні і Західній Європі пора починати діалог з РФ”. На мою думку, найкраще це можуть зробити як раз парламентарі і депутати. Головним рішенням, хвилюючого всіх питання, є діалог, – прокоментував Новинський.

До слова, народний депутат Вадим Новинський очолив рух Партія миру.

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