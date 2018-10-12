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ФСБ заявила про затримання двох українських рибалок

Прикордонне управління ФСБ Росії затримало у Таганрозькій затоці рибалок з тимчасово окупованої території України.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

Сьогодні співробітники прикордонної служби ФСБ РФ в морі неподалік населеного пункту Весело-Вознесенка (РФ) затримали українців, які здійснювали вилов риби на маломірному плавзасобі. До Таганрозької затоки українські рибалки вийшли з тимчасово окупованого населеного пункту Холодне.

– Підконтрольні РФ самопроголошені органи, відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, висувають незаконні вимоги щодо стягнення коштів з рибалок на користь окупаційної адміністрації. Цим вони змушують людей ризикувати та шукати кращого вилову біля берегів країни-агресора, наражаючись на небезпеку бути затриманими представниками прикордонної служби ФСБ РФ, – йдеться в повідомленні.

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У Росії заявили про відкриття проти рибалок справи про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у вересні в анексованому Криму Росія затримала двох українських рибалок, яких віднесло до півострова.

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