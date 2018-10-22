Після створення на півострові кримськотатарської національної автономії можуть змінити назву адміністративно-територіальної одиниці Автономна республіка Крим у складі України.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров, передає УНІАН.

Він зазначив, що в рамках конституційної комісії було створено робочу групу, яка займалася питанням напрацювання пропозицій щодо статусу Автономної Республіки Крим.

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– Одне з таких питань – це назва. Зараз робоча назва Кримська автономія, але паралельно є пропозиції залишити існуючу назву – Автономна республіка Крим. І також пропозиція Кримськотатарська автономія. Це одне з тих питань, яке має бути вирішене самою конституційною комісією, – сказав Чубаров.

Водночас, він сказав, що робоча група пропонує назву Кримська автономія. Передбачатиметься, що вона матиме уряд автономії та представницький орган – Рада автономії.

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Фото: УНІАН.