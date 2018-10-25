В ОБСЄ розповіли, що не побачили прямих доказів втручання Росії на Донбасі.

– Що стосується того, що ми побачили на місці, ми не побачили прямих доказів (російського втручання. – Ред.). Втім, ми бачили конвої, які виїжджають і в’їжджають до України грунтовими шляхами посеред ночі в місцях, де немає офіційного перетину кордону, – заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає Foreign Policy.

За його словами, на одній із ділянок прикордонної території, вдалось зафіксувати незаконний перетин кордону і опублікувати відповідне відео.

Читайте: ОБСЄ зафіксувала під Луганськом Гради і гаубиці

– Ми бачили особливі види зброї, які ми в деталях описали, включно із військовим електронним озброєнням. Ми також говорили із взятими в полон українською армією бранцями, які заявляють, що вони служать російській армії та під час ротації беруть участь у військових діях в Україні, – зазначав Хуг.

До слова, новим першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стане Марк Етерінгтон.

Фото: OSCE/Micky Kroell