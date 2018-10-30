Міністр закордонних справ Павло Клімкін зробив заяву щодо зміни назви посади “уповноваженого щодо Закарпаття”.

Заява була опублікована на сторінці міністра у Twitter.

– Угорщина змінила назву свого уповноваженого. Тепер, сподіваюся, зможемо реально співпрацювати і наші уряди разом синхронізовано допомагатимуть українським та угорським громадам. До речі, Петеру Сійярто сьогодні виповнюється 40. Добре, коли святкові дні приносять приємні новини для всіх, – написав Клімкін.

Читайте: На Закарпатті відбувається гуманітарна агресія Угорщини – Іван Вінник

Нагадаємо, що Угорщина змінила скандальну назву посади уповноваженого міністра по Закарпаттю.