PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Угорщина змінила назву "уповноваженого по Закарпаттю" - реакція України/

Угорщина змінила назву “уповноваженого по Закарпаттю” – реакція України

Міністр закордонних справ Павло Клімкін зробив заяву щодо зміни назви посади “уповноваженого щодо Закарпаття”.

Павло Клімкін

Заява була опублікована на сторінці міністра у Twitter.

– Угорщина змінила назву свого уповноваженого. Тепер, сподіваюся, зможемо реально співпрацювати і наші уряди разом синхронізовано допомагатимуть українським та угорським громадам. До речі, Петеру Сійярто сьогодні виповнюється 40. Добре, коли святкові дні приносять приємні новини для всіх, – написав Клімкін.

Читайте: На Закарпатті відбувається гуманітарна агресія Угорщини – Іван Вінник

Нагадаємо, що Угорщина змінила скандальну назву посади уповноваженого міністра по Закарпаттю.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Уповноважений по Закарпаттю. Угорщина змінила скандальну посаду
Гарантії для нацменшин: Будапешт запропонував Києву угоду
Заробітчани повертаються: як на Закарпатті рятують села
Спецоперація ФСБ: на Закарпатті з’явилися антиугорські білборди
На Закарпатті відбувається гуманітарна агресія Угорщини – Іван Вінник
Угорщина змінить скандальну посаду “уповноваженого по Закарпаттю”
Україна-НАТО: від чого залежить розблокування роботи комісії
Угорщина Україна
Паспортний скандал: Угорщина викликала українського посла
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка