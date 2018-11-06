МХП завершив одне з найбільш масштабних будівництв у сфері тваринництва України.

У цьому році агрохолдинг Юрія Косюка Миронівський хлібопродукт (МХП) завершив одне з найбільш масштабних будівництв у сфері тваринництва України.

Мова йде про запуск другої лінії виробництва на Вінницької птахофабриці, відтепер претендує на статус найбільшої в світі, повідомили у прес-службі холдингу, пише РБК-Україна.

Будівництво стало можливим завдяки бюджетній програмі часткової компенсації будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів, в рамках якої держава профінансувала проект на 30%. Згідно з публічним даними E – data, сума компенсації склала 800 млн грн.

Таким чином, загальний бюджет проекту, імовірно, обійшовся Косюку в 3,5 млрд грн або 125 млн дол., з яких 2,7 млрд грн інвестовано самим МХП.

У липні штат Вінницької птахофабрики налічував 6 тисяч осіб. Вирощуванням птахів займалося 14 бригад і ще 3 бригади планувалося додати.

При цьому всі кошти, отримані від держави повертаються в операційну діяльність компанії для балансування та стабілізації цін на продукцію, пояснюють на Вінницької птахофабрики.

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У найближчих планах МХП – збільшити виробництво до світових гігантів Brasil Foods і Tyson. Поки ж Україні вдалося в цьому сегменті вирватися в ТОП-10 світових постачальників курятини і в ТОП-3 – в країнах ЄС.

Крім МХП, державні дотації за будівництво тваринницьких комплексів в цьому році отримали ще чотири компанії: Прогрес, Генетик-Інвест, Урманське і Аграрна компанія.

Нагадаємо, Держспоживслужба позбавила Миронівський хлібопродукт компенсації за утилізацію відходів.