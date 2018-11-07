Представники громадських організацій чорнобильців та голова політради партії Відродження Володимир Пилипенко звернулися до Ради Європи з проханням захистити права ліквідаторів аварії на ЧАЕС в Україні.

Відповідне звернення на ім’я голови Комітету міністрів Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич сторони підписали під час робочої зустрічі у Верховній Раді, передає пресс-служба партії Відродження.

У зверненні Раду Європи просять вжити заходів для забезпечення виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини щодо чорнобильців.

Зокрема, наголошується, що впродовж багатьох років відповідні рішення ЄСПЛ не виконуються. Відтак порушуються положення Європейської Конвенції про захист прав людини, зокрема, стаття 46.

Йдеться про справи Хворостяной та інші проти України (Заява №54552/09 та 249 інших заяв) від 25.07.2013 р. та Бурмич проти України (Заява №46852/13 та інші) від 12.10.2017 р.

У цих справах ЄСПЛ постановив, що держава-відповідач має виконати рішення національних судів, ухвалені на користь заявників.







Відродження закликає Раду Європи вжити заходів щодо чорнобильців / 4 фотографии

– Україна систематично не виконує рішення ЄСПЛ у частині виплат компенсацій ліквідаторам, а також не змінює своє законодавство на вимогу ЄСПЛ. Лист, який ми сьогодні підписали, готували юристи партії Відродження спільно з представниками чорнобильських організацій. Його буде надіслано електронною поштою до офісу Ради Європи. І ми вважаємо, що на наступному засіданні Комітету міністрів Ради Європи , яке відбудеться у грудні й буде присвячене виконанню чи невиконанню рішень ЄСПЛ, його візьмуть до уваги. І до української влади, яка систематично не чує чорнобильців, звернеться уже Рада Європи для того, щоб ці питання були врегульовані саме на користь постраждалих від аварії на ЧАЕС, – наголосив Володимир Пилипенко.

Він також повідомив, що Україна ризикує наразитися на санкції.

– Дуже не хотів би, аби щодо держави були застосовані санкції. Ми сподіваємося, що влада все-таки почує чорнобильців, ліквідаторів і виконуватиме зобов’язання, які вона взяла на себе, коли Україна стала членом Ради Європи. Представники всіх чорнобильських організацій налаштовані дуже серйозно, вони готові їхати до Страсбургу і там пікетувати Раду Європи для того, щоб змусити українську владу виконувати рішення Європейського суду з прав людини, – додав Пилипенко.

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Як зазначив голова ГО Харківська обласна організація всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз.Чорнобиль.Україна Анатолій Вінник, упродовж багатьох років понад 10 тисяч заявників-чорнобильців очікують виконання Україною рішень ЄСПЛ на свою користь.

– Європейський суд визнав, що вимоги чорнобильців справедливі. Але минуло вже 7 років, а рішення судів не виконуються. Можливо, під тиском Ради Європи українська влада нарешті позитивно вирішить це питання, – підсумував Анатолій Вінник.

До слова, депутатська група партія Відродження пропонує провести аудит тарифів на комунальні послуги в усіх регіонах України.