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Опозиційний блок йде на вибори, щоб встановити мир – Новинський

Мета Опозиційного блоку на виборах – встановити мир і консолідувати суспільство.

Опозиційний блок йде на вибори, щоб встановити мир – Новинський

Метою Опозиційного блоку на виборах є встановлення миру і об’єднання суспільства.

Про це на Першому всеукраїнському форумі опозиційних сил За мир та розвиток заявив глава фракції Опозиційного блоку в парламенті Вадим Новинський, коментуючи висунення кандидатом в президенти народного депутата, члена фракції Опозиційного блоку Олександра Вілкула.

– Більше 70% громадян України впевнені, що головним завданням влади є припинення війни і встановлення миру. Нинішня ж влада всіляко виправдовує невиконання Мінських угод і заморожування конфлікту на Донбасі. Їй не довіряють понад 80% громадян, люди не підтримали введення воєнного стану і вважають, що зараз держава розвивається в неправильному напрямку.

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– Українці хочуть миру, а цілі провладної коаліції протилежні очікуванням народу. На зміну правителям, які не виправдали надії людей, повинна прийти команда, що здатна реалізувати головні запити суспільства: припинити війну і подолати бідність. Тому, усвідомлюючи відповідальність за майбутнє України, Опозиційний блок висунув свого кандидата в президенти – Олександра Вілкула, – заявив Вадим Новинський.

Він підкреслив, що Опозиційний блок хоче об’єднувати і розвивати країну.

– Наша головна мета – припинити і збройний конфлікт на Донбасі, і всі спровоковані нинішньою владою конфлікти в суспільстві – мовний, етнічний, релігійний, ідеологічний. І ми обов’язково зробимо це після перемоги на виборах, – резюмував глава фракції Опозиційного блоку в парламенті.

Нагадаємо, раніше Вадим Новинський зазначав, що влада повинна ініціювати новий конституційний процес, який допоможе досягнути миру в країні.

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