Народна артистка Ада Роговцева впевнена, що нам вдалося стати Україною тільки за останні п’ять років.

Останні 5 років я живу в Україні, до того я тут не жила. То була інша Україна, заявила актриса Ада Роговцева в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Ми стали Україною за ці останні роки. Мені дуже шкода, що рідні мені люди не дожили до цього часу. Коли мова є мовою народу і не тільки тому, що затверджена на державному й регіональному рівні. Вона стала суттю, – додала вона.

Роговцева відзначила, що зараз її серце розірване, тому що на війні гинуть хлопчики – її онуки та сини.

– Я знаю, що це таке – та армія, яку я бачила з перших днів війни. Я бачила, чим воювали ці хлопчики, як вони ладнали ті кулемети 20-х років минулого століття. І я знаю армію сьогоднішнього дня. Це різні світи, – зауважила Роговцева.

Читайте: Коли ви на колінах, за рогом чекає Путін – Порошенко про закінчення війни

Вона також пригадала, як її знайомі з РФ закидають, нібито не мають відношення до війни, а українці тут самі чубляться.

– Я кажу їм “Україна хоч на один сантиметр переступила вашу територію?” Далі розмова закінчується, бо їм нічого відповісти, – додала актриса.

До слова, на Свободі слова Петро Порошенко назвав ключові напрямки для України в найближчі роки, серед яких агросектор, ІТ, індустріалізація, інфраструктура та туризм.