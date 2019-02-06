Святослав Вакарчук впевнений, що “антидотом від токсину старої політичної культури” має стати новий Виборчий кодекс.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук пропонує змінити Виборчий кодекс в Україні, щоб наступні парламентські вибори пройшли за повністю пропорційною системою.

Громадський діяч пропонує відмовитися від формування 225 мажоритарних округів. Замість цього мають бути організовані 27 регіональних округів, вважає Вакарчук, пише Українська правда.

Після ухвалення кодексу висувати кандидатів зможуть тільки партії, які формуватимуть загальнонаціональний список. Після цього всіх кандидатів вони сіятимуть по регіональних списках (один кандидат не зможе бути включений у кілька списків).

До висування партія має подати мінімум 5 кандидатів.

Таким чином, бюлетень виглядатиме так: номери партій та місце для позначення кандидата, який, на думку виборця, заслуговує найбільшої підтримки.

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Вакарчук впевнений, що зміна виборчої системи завдасть потужного удару по корупції та зменшить ймовірність зради інтересів виборців депутатами.

До слова, Вакарчук назвав найнеобхіднішу, на його думку, реформу для України.