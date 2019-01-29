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Вакарчук зробив заяву щодо підтримки одного з кандидатів у президенти

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук, який раніше відмовився від участі у президентських виборах, також відкидає будь-яку можливість підтримки когось із кандидатів.

Вакарчук зробив заяву щодо підтримки одного з кандидатів у президенти

Святослав Вакарчук в ефірі телеканалу ZIK заявив, що навіть не варто починати розмову на цю тему, адже на кону доля держави.

За його словами, коли мова йде про велику мету, багато речей для її досягнення цілком можливі, “але я виключаю сам факт того, що через якісь політичні “ласощі”, через персональні амбіції чи дивіденди, я міг би навіть починати розмову про підтримку чи ні когось з кандидатів”.

– Це не питання власних інтересів…На кону значно більше – доля держави, – наголосив Вакарчук.

Читайте: Вибори президента України 2019: коли відбудуться та дата другого туру

Нагадаємо, учора Вакарчук у заяві про участь у виборах президента сказав, що у джинсах він може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку.

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