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Уряд частково відновив роботу МОЗ

В Кабінеті міністрів прийняли рішення частково відновити роботу МОЗ, яка була неможлива через заборону виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я Уляні Супрун.

Уляна Супрун

Кабінет міністрів частково відновив роботу Міністерства охорони здоров’я, яка до цього часу була паралізована через рішення суду, повідомила Уляна Супрун у Facebook.

Прийняте розпорядження знову дозволяє Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я.

Воно дає МОЗ можливість вирішувати найважливіші питання роботи міністерства. Вже завтра Супрун обіцяє підписати такі термінові рішення як відправлення у закордонні клініки 44 українців, розподіл вакцин та ліків по регіонам.

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Наразі суд все ще продовжує розгляд клопотання, яке має на меті скасувати рішення щодо заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення звільнити Уляну Супрун з посади виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я.

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