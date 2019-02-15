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За Мангера внесли 2,5 млн грн застави

Адвокат вніс заставу за підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк Владислава Мангера.

За Мангера внесли 2,5 млн грн застави

Про це повідомив адвокат Дмитро Ільченко.

– Я вдячний всім, хто хотів допомогти. Але в кінцевому підсумку було прийнято рішення про внесення застави мною особисто, – зазначив він.

Читайте: Вбивство Гандзюк: чому Мангер звинувачує СБУ і хто такий Доценко

За його словами, аби він прийняв кошти від усіх охочих допомогти Мангеру, то уже б зібрали понад $2 млн. Проте адвокат вирішив самостійно внести заставу.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва заарештував Мангера до 3 березня з правом внесення застави в розмірі 2 млн 497 тис. грн.

Фото: УНІАН.

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