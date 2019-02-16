Для перерахунку пенсії потрібно подати заяву в письмовому або електронному вигляді.

Хто має право подавати заяву

Подавати заяву на переоформлення пенсії українці мають право у зв’язку з:

виїздом на постійне місце проживання за кордон,

поновленням виплати пенсії,

виплатою частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні,

виплатою пенсії за довіреністю, термін дії якої більше одного року, через кожний рік дії такої довіреності.

Куди подавати заяву

Заява про перерахунок пенсії подається пенсіонером особисто або його законним представником до органу, що призначає пенсію, за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

Пенсіонерами, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, – до органу, що призначає пенсію, визначеного Пенсійним фондом України.

Оформити заяву про перерахунок пенсії можна ОНЛАЙН за допомогою електронного цифрового підпису.

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Документи для переоформлення пенсії

заява – бланк такої заяви надається працівниками Пенсійного фонду та заповнюється заявником по паспорту безпосередньо в момент подачі документів;

заява на виплату пенсії через будь-який банк або поштове відділення;

довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;

трудова книжка або документи про стаж, причому за період роботи з 01.01.2004 відділ персоніфікованого обліку органа, що призначає пенсію, видає довідку з бази даних;

довідку про заробітну плату за період страхового стажу до 01.07.2000, а починаючи з 01.07.2000 — індивідуальні відомості про застраховану особу, що видаються відділом персоніфікованого обліку за формою. Довідку про зарплату краще подати за якомога більший період своєї трудової діяльності;

документи про надання особливого статусу особі, наприклад, чорнобильське посвідчення;

документи про місце проживання (реєстрації) особи, якщо подаєте документи в іншому населеному пункті;

кольорова фотокартка 4х6 – необхідна для оформлення пенсійного посвідчення.

До слова, 1 березня в Україні стартує автоматична індексація пенсій.