Херсонська міськрада прийняла рішення про перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк.

У Херсонській міській раді підтримали рішення щодо перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк, повідомляє прес-служба міськради.

З вищевказаної ініціативою виступив депутат Євген Матковський.

Рішення підтримали 38 членів міськради.

Також це рішення надає статус скверу зоні зелених насаджень на Забалці. Новий сквер назвали ім’ям Дениса Лошкарьова.

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До слова, суд прийняв рішення щодо арешту глави Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство активістки Катерини Гандзюк.