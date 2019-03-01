З 2021 року українцям і жителям країн, які можуть подорожувати в Європі без віз, доведеться отримувати дозвіл на поїздку до Шенгенської зони.

Нові правила говорять про те, що громадянам країн, які не є членами ЄС, доведеться отримати дозвіл на поїздку в держави так званої Шенгенської зони.

Початок роботи системи запланований на 2021 рік. Завдяки їй країни зможуть проводити додаткову перевірку громадян, яким не потрібні візи для подорожі, а також потенційно небезпечних осіб.

Тепер жителям більш ніж 60 країн, серед яких й Україна, для поїздки доведеться заповнювати спеціальну електронну форму, в якій потрібно вказати свої особисті дані, домашню адресу, контактну інформацію, дані документа для подорожей і європейську країну, яку ви збираєтеся відвідати.

Планується, що за авторизацію мандрівники платитимуть 7 євро, однак особи у віці до 18 років й після 70 років не оплачуватимуть її.

Після отримання дозволу в одну з країн Шенгенської зони, він буде дійсним ще три роки або ж до закінчення терміну дії проїзного документа.

Під час заповнення заявки доведеться вказати і вироки за такі серйозні злочини, як тероризм, педофілія, торгівля наркотиками, вбивства, тощо.

Також не можна приховувати й факт перебування у військових зонах.

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Автоматична система перевірить відповідну заявку, щоб визначити, чи не використовують для поїздки втрачений або вкрадений документ, а також чи не видавався ордер на арешт зазначеної особи.

Планується, що процедура займатиме дуже мало часу, проте наразі не відомо скільки доведеться чекати дозволу на поїздку.

Вручну форми перевірятимуть тільки в тому випадку, якщо мандрівник був засуджений за тяжкий злочин, їздив в зони конфліктів або був висланий з країни спеціальним наказом.

У такому випадку можуть попросити надати додаткові документи протягом 96 годин, після чого в країни, в яку ви збираєтеся приїхати, буде чотири тижні, щоб надати відповідь.

До слова, Україна планує запровадити безвіз з Великою Британією після її виходу з ЄС.