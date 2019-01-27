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Нова система безпеки: авто Tesla гратимуть Баха у випадку пограбування

Нова система безпеки автомобілів Tesla гратиме Токкату і фугу ре мінор, якщо буде спроба пограбування.

Ілон Маск

Глава Tesla Ілон Маск повідомив у Twitter, що нова система безпеки автомобілів компанії гратиме композицію Токката і фуга ре мінор Йоганна Себастьяна Баха, якщо машину спробують пограбувати.

Найчастіше звучатиме класична версія, проте Маск не виключив, що інколи мелодія може грати у метал-кавері.

Нова система безпеки з’явиться в автомобілях компанії, в які вбудовано автопілот (Tesla Model S, Model X, Model 3).

Крім того, оновлення дозволить автомобілю записувати все, що відбувається навколо, коли власника немає поряд.

 

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До слова, засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск розповів, що хоче знайти для The Boring Company лицаря сторожової башти.

Відео: Elon Musk

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