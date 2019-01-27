Нова система безпеки автомобілів Tesla гратиме Токкату і фугу ре мінор, якщо буде спроба пограбування.

Глава Tesla Ілон Маск повідомив у Twitter, що нова система безпеки автомобілів компанії гратиме композицію Токката і фуга ре мінор Йоганна Себастьяна Баха, якщо машину спробують пограбувати.

Найчастіше звучатиме класична версія, проте Маск не виключив, що інколи мелодія може грати у метал-кавері.

Нова система безпеки з’явиться в автомобілях компанії, в які вбудовано автопілот (Tesla Model S, Model X, Model 3).

Крім того, оновлення дозволить автомобілю записувати все, що відбувається навколо, коли власника немає поряд.

Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E — Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2019 г.

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До слова, засновник компаній Tesla та Space X Ілон Маск розповів, що хоче знайти для The Boring Company лицаря сторожової башти.

Відео: Elon Musk